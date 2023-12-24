Atilla Taş ve eşinin polise saldırdığı anlar kameraya anbean yansıdı!

İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'ne bağlı Sinan Paşa Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde dün gece eşiyle birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş, iddialara göre sarhoş oldu ve alkolün etkisiyle çevreye rahatsızlık verdi.

Gece saat 00.50 sıralarında yaşanan olay üzerine iddialara göre kendisini uyaran işletmecilerle kavga eden Atilla Taş, eşiyle birlikte söz konusu mekandan dışarıya çıkarıldı.