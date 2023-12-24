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Atilla Taş ve eşinin polise saldırdığı anlar kameraya anbean yansıdı!

Eşiyle birlikte gittiği eğlence mekanında sarhoş olan ve iddialara göre çevreyi rahatsız eden şarkıcı Atilla Taş, iddialara göre kendisini uyaran işletmecilerle ve olaya müdahale eden polislerle kavga edince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Taş tutuklandı. Öte yandan olay anlarına ilişkin güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 11:49 Güncelleme 24 Aralık 2023, 12:15
Atilla Taş ve eşinin polise saldırdığı anlar kameraya anbean yansıdı!

İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'ne bağlı Sinan Paşa Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde dün gece eşiyle birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş, iddialara göre sarhoş oldu ve alkolün etkisiyle çevreye rahatsızlık verdi.

Gece saat 00.50 sıralarında yaşanan olay üzerine iddialara göre kendisini uyaran işletmecilerle kavga eden Atilla Taş, eşiyle birlikte söz konusu mekandan dışarıya çıkarıldı.

Şikayet üzerine olay yerine gelen polisler olaya müdahale etti ve iddialara göre şarkıcı Atilla Taş bu defa da polislerle tartıştı.

Gözaltına alınan Atilla Taş, Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Yasal işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Atilla Taş tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Atilla Taş'ın eşi ise "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşılırken görüntülerde, eğlence mekanından dışarı çıkarıldıktan sonra polis ekiplerinin geldiği ardından Taş çiftinin polise saldırdığı görüldü.

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