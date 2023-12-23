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Şehit Enes Budak’ın son paylaşımı yürekleri parçaladı: "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayın”

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın (22) Manisa’daki ailesine şehadet haberi verildi. Hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın sosyal medyadaki son paylaşımı, kahramanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Budak, “Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayın” yazarak fotoğraflarını paylaştı.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 23:17 Güncelleme 23 Aralık 2023, 23:47
Şehit Enes Budak’ın son paylaşımı yürekleri parçaladı: Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayın”

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın (22) Manisa'daki ailesine şehadet haberi verildi.

"Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayan"

Ağrı nüfusuna kayıtlı olan şehit Enes Budak'ın Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Babası İkram Budak'a acı haberi, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve beraberindeki protokol tarafından verildi.

Haberi alan aile üyeleri büyük üzüntü yaşarken, sağlık görevlileri de ziyarette hazır bulundu.

ŞEHİDİN ANNESİ 2 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

Şehit ailesinin evinin bulunduğu sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan aile yakınları da taziye için evin önüne akın etti.
Şehit Enes Budak'ın bekar ve 6 kardeş olduğu, annesi İkram Budak'ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.


ŞEHİDİN SOSYAL MEDYADAKİ SON PAYLAŞIMI
Hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın sosyal medyadaki son paylaşımı, kahramanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Budak, "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayın" yazarak fotoğraflarını paylaştı.

"Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayan"

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