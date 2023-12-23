Şehit Enes Budak’ın son paylaşımı yürekleri parçaladı: "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayın”

ŞEHİDİN ANNESİ 2 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

Şehit ailesinin evinin bulunduğu sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan aile yakınları da taziye için evin önüne akın etti.

Şehit Enes Budak'ın bekar ve 6 kardeş olduğu, annesi İkram Budak'ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.