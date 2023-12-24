Türkiye’nin dört bir yanına şehit ateşi düştü! Şehitlerin kanları yerde kalmadı! Mehmetçik, 28 teröristi öldürdü

Şehit Karaca, Tokat Ormandibi köyündendi. 7 kardeşti. Yıkık dökük evinden çıkıp vatanı korumak için can vermeye gitti.
Şehit Karaca, Tokat Ormandibi köyündendi. 7 kardeşti. Yıkık dökük evinden çıkıp vatanı korumak için can vermeye gitti.
MalatyalI şehit Er Emre Taşkın ise birkaç gün önce bir video çekti. Herkese mesaj gönderdi: Şehit olursam beni hatırlayın...
RAHAT UYU ŞEHİDİM
Irak'ın kuzeyinde önceki gün yaşanan saldırı ve sonrasında yaşanan çatışmada Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşın şehit oldu. PKK'lı hainler, tipi ve görüş açısının 1 metreye kadar düştüğü bölgede, askerimize uzun namlulu silahlarla saldırdı. Kaçmaya çalışan 12 terörist etkisiz hale getirildi. Dün akşam meydana gelen 2. saldırı yüreğimizi deldi. 6 kahraman daha şehit düştü.
VİDEOLU MESAJ
Kahraman Mehmetçiğin her birinin ayrı bir hikayesi ise yüreklerimizi deldi geçti. Şehit Taşkın'ın 'Şehit olursam bu videoyu da paylaşın' dediği görüntü sosyal medyada binlerce kez izlendi. Erenoğlu'nun ise 2022'de girdiği çatışmada yaralanıp gazi olduğu ve tedavisi biter bitmez yeniden göreve koştuğu öğrenildi. Şehit Taşkın'ın Malatya'da yaşayan annesi ve babasının 4 gün önce umreye gittiği öğrenildi. Şehit Taşkın'ın geçen yıl göreve başladığı ve bir kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olduğu bildirildi.
CAN VERİRİZ
Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) acı haberi, Tokat Almus'ta yaşayan ailesine ulaştığında evden feryatlar yükseldi. Karaca'nın "Göz kırpmaz can veririz" paylaşımı, yürekleri deldi. Şehit Serinkan'ın acı haberi de Tavas'ta yaşayan baba Ali ile anne Rabia Serinkan ve Pamukkale'nin Zeytinköy Mahallesinde yaşayan 2 çocuk annesi eşi Çilem Serinkan'a yetkililer tarafından verildi. Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın da 2016'da teröristlerle çıkan çatışmada gazi olduğu öğrenildi.
6 ASKER DAHA
KUZEY Irak'tan dün akşam bir acı haber daha geldi. 6 askerimiz şehadete erdi. Mehmetçik, hemen karşılık verdi. 16 teröristi etkisiz hale getirdi. Mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan 29 hedef imha edildi.