Türkiye’nin dört bir yanına şehit ateşi düştü! Şehitlerin kanları yerde kalmadı! Mehmetçik, 28 teröristi öldürdü

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Kahraman Mehmetçiğin her birinin ayrı bir hikayesi ise yüreklerimizi deldi geçti. Şehit Taşkın'ın 'Şehit olursam bu videoyu da paylaşın' dediği görüntü sosyal medyada binlerce kez izlendi. Erenoğlu'nun ise 2022'de girdiği çatışmada yaralanıp gazi olduğu ve tedavisi biter bitmez yeniden göreve koştuğu öğrenildi. Şehit Taşkın'ın Malatya'da yaşayan annesi ve babasının 4 gün önce umreye gittiği öğrenildi. Şehit Taşkın'ın geçen yıl göreve başladığı ve bir kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olduğu bildirildi.