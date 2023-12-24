Ayşe Kovacı Tuncalı , gebelik zehirlenmesi yaşadı. Hemen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'de doğum merkezine alınan Tuncalı, dünyada nadir görülen mikro prematüre bebeklerden biri olan Melin Deniz'i dünyaya getirdi. 24 haftalık ve sadece 370 gram olarak doğan Deniz bebek için, yaşam savaşı başladı. 155 gün boyunca tedaviye yanıt verdi ve 2 kilo 500 gram olarak annesinin kucağına gitti.

ÇOK HEYECANLANMIŞTIK

Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Merih Çetinkaya, "Bu bebeği, özellikle çok düşük ve aşırı düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerin ısılarını koruyabilmek için özel nemlendirme sistemlerine sahip kuvözde uzun süre takip ettik. Biz de Deniz bebek de başardı" dedi. Bebeklerine ilk kez 7 Eylül'de dokunduklarını belirten Tuncalı şöyle konuştu: Çok heyecanlanmıştık o gün. Kucağımıza alamadık, dokunabildik. Dualarımız kabul oldu.