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Mikro prematüre bebek Deniz, hayati tehlikeyi atlatarak hastaneden taburcu edildi

Deniz bebek, 379 gram ağırlığında ve “mikro prematüre” olarak doğdu. Herkes ümitsizdi. Ancak minik yavru, yoğun bakımda 155 gün süren savaşını kazandı ve hastanenin yıldızı oldu!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Aralık 2023 Güncelleme 24 Aralık 2023, 07:01
Mikro prematüre bebek Deniz, hayati tehlikeyi atlatarak hastaneden taburcu edildi

Ayşe Kovacı Tuncalı, gebelik zehirlenmesi yaşadı. Hemen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'de doğum merkezine alınan Tuncalı, dünyada nadir görülen mikro prematüre bebeklerden biri olan Melin Deniz'i dünyaya getirdi. 24 haftalık ve sadece 370 gram olarak doğan Deniz bebek için, yaşam savaşı başladı. 155 gün boyunca tedaviye yanıt verdi ve 2 kilo 500 gram olarak annesinin kucağına gitti.

ÇOK HEYECANLANMIŞTIK
Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Merih Çetinkaya, "Bu bebeği, özellikle çok düşük ve aşırı düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerin ısılarını koruyabilmek için özel nemlendirme sistemlerine sahip kuvözde uzun süre takip ettik. Biz de Deniz bebek de başardı" dedi. Bebeklerine ilk kez 7 Eylül'de dokunduklarını belirten Tuncalı şöyle konuştu: Çok heyecanlanmıştık o gün. Kucağımıza alamadık, dokunabildik. Dualarımız kabul oldu.

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