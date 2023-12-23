Celtic taraftarı Gazze'nin yanında! Glasgow maçında pankart açtılar: "Birçok ev bu gece üzgün 20.000+ öldürüldü, 8000+ çocuk"

Katil İsrail, 7 Ekim gününden itibaren Gazze'de yaşayan sivilleri katlediyor. Çoluk-çocuk, yaşlı-kadın, cami, okul, hastane, kilise ayırt etmeden saldırılarını sürdüren İsrail'e ise insalık karşı durmaya devam ediyor.
Katil İsrail, 7 Ekim gününden itibaren Gazze'de yaşayan sivilleri katlediyor. Çoluk-çocuk, yaşlı-kadın, cami, okul, hastane, kilise ayırt etmeden saldırılarını sürdüren İsrail'e ise insalık karşı durmaya devam ediyor.
Celtic taraftarları; Glasgow maçında Filistin bayrağı açtı ve "Birçok ev bu gece üzgün. Mum ışığında birinin adını fısıldarlar. 20.000+ öldürüldü, 8000+ çocuk" yazılı pankartlar açtı.
FİLİSTİN'iN HEP YANINDA OLDULAR
Celtic taraftarı daha önce de UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Celtic'in, Atletico Madrid takımını konuk ettiği maçta bayrak açarak Filistin'e destek verdi.
Celtic taraftarları, maç öncesinde tribünün bir bölümünde Filistin bayraklı koreografi de yaptı. Celtic Taraftarlar Derneği, maçtan önce yaptıkları açıklamada, "Tribünlerde siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını" ifade etmişti.
Celtic taraftarları, önceki yıllarda da tribünlerde bayraklar ve çeşitli pankartlarla Filistin'e destek vermişti.