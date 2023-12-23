Celtic taraftarı Gazze'nin yanında! Glasgow maçında pankart açtılar: "Birçok ev bu gece üzgün 20.000+ öldürüldü, 8000+ çocuk"

Katil İsrail, 7 Ekim gününden itibaren Gazze'de yaşayan sivilleri katlediyor. Çoluk-çocuk, yaşlı-kadın, cami, okul, hastane, kilise ayırt etmeden saldırılarını sürdüren İsrail'e ise insalık karşı durmaya devam ediyor. Celtic taraftarı Filistin'e desteğini sürdürüyor!

Celtic taraftarları; Glasgow maçında Filistin bayrağı açtı ve "Birçok ev bu gece üzgün. Mum ışığında birinin adını fısıldarlar. 20.000+ öldürüldü, 8000+ çocuk" yazılı pankartlar açtı.