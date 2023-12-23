PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Celtic taraftarı Gazze'nin yanında! Glasgow maçında pankart açtılar: "Birçok ev bu gece üzgün 20.000+ öldürüldü, 8000+ çocuk"

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de masumlara ölüm yağdırırken sanat camiasından da tepkiler yükselmeye devam ediyor. Son olarak Celtic taraftarları; Glasgow maçında Filistin bayrağı açtı ve “Birçok ev bu gece üzgün. Mum ışığında birinin adını fısıldarlar. 20.000+ öldürüldü, 8000+ çocuk” yazılı pankartlar açtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 22:58 Güncelleme 23 Aralık 2023, 22:58
Celtic taraftarı Gazze’nin yanında! Glasgow maçında pankart açtılar: Birçok ev bu gece üzgün 20.000+ öldürüldü, 8000+ çocuk

Katil İsrail, 7 Ekim gününden itibaren Gazze'de yaşayan sivilleri katlediyor. Çoluk-çocuk, yaşlı-kadın, cami, okul, hastane, kilise ayırt etmeden saldırılarını sürdüren İsrail'e ise insalık karşı durmaya devam ediyor.

Celtic taraftarı Filistin'e desteğini sürdürüyor!

Celtic taraftarları; Glasgow maçında Filistin bayrağı açtı ve "Birçok ev bu gece üzgün. Mum ışığında birinin adını fısıldarlar. 20.000+ öldürüldü, 8000+ çocuk" yazılı pankartlar açtı.

FİLİSTİN'iN HEP YANINDA OLDULAR
Celtic taraftarı daha önce de UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Celtic'in, Atletico Madrid takımını konuk ettiği maçta bayrak açarak Filistin'e destek verdi.

Celtic taraftarları, maç öncesinde tribünün bir bölümünde Filistin bayraklı koreografi de yaptı. Celtic Taraftarlar Derneği, maçtan önce yaptıkları açıklamada, "Tribünlerde siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını" ifade etmişti.

Celtic taraftarları, önceki yıllarda da tribünlerde bayraklar ve çeşitli pankartlarla Filistin'e destek vermişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan terörle mücadele mesajı: Kiralık katil sürülerini yok edeceğiz
MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 6 kahraman askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı! Terör örgütü PKK’ya bombardıman
Şehit babasından duygulandıran paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana
SON DAKİKA