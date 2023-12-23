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Şehidin var Yozgat! Kahramanımız Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın şehadet haberi baba ocağına ulaştı

Irak’ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan’ın şehadet haberi Yozgat'taki baba ocağına ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 22:16 Güncelleme 23 Aralık 2023, 22:27
Şehidin var Yozgat! Kahramanımız Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan’ın şehadet haberi baba ocağına ulaştı

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan 6 askerden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın (25), şehadet haberi Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı!

Şehidin şehadet haberini, babası Sedat Arslan ve annesi Esengül Arslan'a Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve askeri yetkililer verdi.

Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.


Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

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