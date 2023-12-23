Canlı yayında gösterdi | Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir kişi tır şoförünü rehin aldı! İkna çabaları sürüyor

Şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi. Şahsı ikna çabaları devam ederken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Şahıs ayrıca sosyal medya hesabından da canlı yayın açtı.

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