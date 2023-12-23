SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Canlı yayında gösterdi | Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi tır şoförünü rehin aldı! İkna çabaları sürüyor

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi, tır şoförünü rehin aldı. Ekiplerin şahsı ikna çalışmaları sürerken şahıs ayrıca sosyal medya hesabından da canlı yayın açtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 17:24 Güncelleme 23 Aralık 2023, 17:24
Canlı yayında gösterdi | Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir kişi tır şoförünü rehin aldı! İkna çabaları sürüyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde bir kişi, tırın içerisinde sürücüyü rehin aldı.

Polis ve jandarma, Körfez Sevindikli mevkiinde yolu keserek trafiği durdurdu.

Şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi. Şahsı ikna çabaları devam ederken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Şahıs ayrıca sosyal medya hesabından da canlı yayın açtı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA