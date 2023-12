’Kalp’ten kurtuluş! Uzman Çavuş kalbi duran bebeği hayata döndürdü

AJANDA!

7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail savaşı günden güne büyüyor. Her gün onlarca çocuk, tonlarca ağırlığındaki bombaların altında can veriyor. 20 bini aşkın Gazzeli'nin can verdiği savaşta, bir liste yayınlandı. Hamas'ın Arap dünyasını karıştıran listesi bazı Araplar'ı korkuttu. 79 kişinin yer aldığı listede İsrail'e Gazzeliler'i öldürmeleri için istihbarat veren isimlerin olduğuna dikkat çekildi.