’Kalp’ten kurtuluş! Uzman Çavuş kalbi duran bebeği hayata döndürdü

ÇOK YÜCE HAREKET Aydın 'da yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Yüce, uzun bir süredir şeker hastalığıyla mücadele etti. Hastalığı nedeniyle böbrek yetmezliği çekti. Nakil için uygun donör gerekti. Kızı Aşkınnur Yüce'nin (19) sonuçlarının uyumlu olduğu belirlendi. Baba-kız, ameliyat için Antalya'ya gitti. Operasyonla böbreğini babasına bağışlayan Aşkınnur, "Ona canım feda" dedi.

SİG ARA ÇELİŞKİ Fıkra gibi olay dün Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde meydana geldi. Sigaranın zararlarıyla ilgili bir panel düzenlendi. Uzmanlar, Türkiye ve dünyada sigara kullanımına karşı çok daha ciddi tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Dünyada en çok sigara içilen ülkelerin arasında Türkiye'nin olduğu da kaydedildi. Konuşmaların ardından bir süre ara verildi. Ancak panele katılanların çoğunluğunun salonun dışına sigara içmeye gitmesi dikkat çekti.

REZALETE GEBE ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Murat Çalıcı, evden ayrılan 9 aylık hamile olan eşi Seda'yı bulmak için programa katıldı. Seda, yayına bağlandı. Söyledikleri hem eşini hem de milyonları şaşkına uğrattı: Kayıp değilim. Çocuk da senden değil, Yıldıray Dalkıran'dan...

AJANDA! 7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail savaşı günden güne büyüyor. Her gün onlarca çocuk, tonlarca ağırlığındaki bombaların altında can veriyor. 20 bini aşkın Gazzeli'nin can verdiği savaşta, bir liste yayınlandı. Hamas'ın Arap dünyasını karıştıran listesi bazı Araplar'ı korkuttu. 79 kişinin yer aldığı listede İsrail'e Gazzeliler'i öldürmeleri için istihbarat veren isimlerin olduğuna dikkat çekildi.



59 iLDE İŞBİRİiĞİ

AK Parti ve MHP heyetleri, yerel seçimler için aday belirleme komisyon toplatısını tamamlandı. 30 büyükşehir arasındaki Mersin ve Manisa'da MHP'nin adayları, 28 yerde ise AK Part'inin adaylarının desteklenmesi kararlaştırıldı. 22 ilde her parti, kendi adayları ile seçime katılması geri kalan 29 ilde ise işbirliği yapılması konusunda anlaşıldı.

KATLİAM MESAJI

Çekya'nın başkenti Prag'daki Karls Üniversitesi'nde düzenlenen kanlı saldırı, şok etkisi yarattı. 14 can kaybı ve 25 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı, 24 yaşındaki David Kozak düzenledi. Saldırıdan önce iki kişiyi daha öldürdüğü kesinleşen Kozak'ın Telegram'da yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Kendimi tanıtayım. Ben David'im. Okulda silahlı saldırı düzenlemek ve intihar etmek istiyorum.