PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

'Kalp'ten kurtuluş! Uzman Çavuş kalbi duran bebeği hayata döndürdü

Jandarma Uzman Çavuş Cuma Yaman, kalbi duran 4 aylık İkra bebeği masaj ve suni teneffüsle hayata bağlamayı başardı... Öğretmen Hüseyin Aktaş ise hareketsiz kalan öğrenci Çetin Çelebi'yi 3 dakikalık kalp masajıyla kurtardı. İşte sizler için derlediğimiz 23 Aralık tarihli TAKVİM yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Aralık 2023 Güncelleme 23 Aralık 2023, 07:02
’Kalp’ten kurtuluş! Uzman Çavuş kalbi duran bebeği hayata döndürdü

Adıyaman'da Yeni Otogar yanındaki konteyner kentte yaşayan anne Dilan Tatbaş, 4 aylık bebeği İkra'yı yerde hareketsiz görünce dışarı çıkarak yardım istedi. O sırada devriye görevi yapan Jandarma Uzman Çavuş Cuma Yaman, annenin çığlığı üzerine imdada yetişti.

Bebeğin kalbinin durduğunu fark etti. Kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürmeyi başardı. Yaman, "Sakin kalmak zorundaydım. Büyük bir mucize oldu. Ekipler gelene kadar kalp masajına devam ettim. Ekipler geldiğinde onlara teslim ettim" dedi.


Amasya'daki Plevne Ortaokulu'nda okuyan Çetin Çelebi (13), teneffüs sırasında arkadaşlarıyla oyun oynarken fenalaştı. Bir anda yere yığıldı. Öğrenciyi hareketsiz halde gören Fen Bilgisi Öğretmeni Hüseyin Aktaş, Çelebi'nin kalbinin durduğunu anladı. 3 dakika boyunca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Öğrenciyi hayata bağladı.


ÇOK YÜCE HAREKET
Aydın'da yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Yüce, uzun bir süredir şeker hastalığıyla mücadele etti. Hastalığı nedeniyle böbrek yetmezliği çekti. Nakil için uygun donör gerekti. Kızı Aşkınnur Yüce'nin (19) sonuçlarının uyumlu olduğu belirlendi. Baba-kız, ameliyat için Antalya'ya gitti. Operasyonla böbreğini babasına bağışlayan Aşkınnur, "Ona canım feda" dedi.

SİGARA ÇELİŞKİ
Fıkra gibi olay dün Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde meydana geldi. Sigaranın zararlarıyla ilgili bir panel düzenlendi. Uzmanlar, Türkiye ve dünyada sigara kullanımına karşı çok daha ciddi tedbirler alınması gerektiğini söyledi.
Dünyada en çok sigara içilen ülkelerin arasında Türkiye'nin olduğu da kaydedildi. Konuşmaların ardından bir süre ara verildi. Ancak panele katılanların çoğunluğunun salonun dışına sigara içmeye gitmesi dikkat çekti.


REZALETE GEBE
ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Murat Çalıcı, evden ayrılan 9 aylık hamile olan eşi Seda'yı bulmak için programa katıldı. Seda, yayına bağlandı. Söyledikleri hem eşini hem de milyonları şaşkına uğrattı: Kayıp değilim. Çocuk da senden değil, Yıldıray Dalkıran'dan...


AJANDA!
7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail savaşı günden güne büyüyor. Her gün onlarca çocuk, tonlarca ağırlığındaki bombaların altında can veriyor. 20 bini aşkın Gazzeli'nin can verdiği savaşta, bir liste yayınlandı. Hamas'ın Arap dünyasını karıştıran listesi bazı Araplar'ı korkuttu. 79 kişinin yer aldığı listede İsrail'e Gazzeliler'i öldürmeleri için istihbarat veren isimlerin olduğuna dikkat çekildi.


59 iLDE İŞBİRİiĞİ
AK Parti ve MHP heyetleri, yerel seçimler için aday belirleme komisyon toplatısını tamamlandı. 30 büyükşehir arasındaki Mersin ve Manisa'da MHP'nin adayları, 28 yerde ise AK Part'inin adaylarının desteklenmesi kararlaştırıldı. 22 ilde her parti, kendi adayları ile seçime katılması geri kalan 29 ilde ise işbirliği yapılması konusunda anlaşıldı.

KATLİAM MESAJI
Çekya'nın başkenti Prag'daki Karls Üniversitesi'nde düzenlenen kanlı saldırı, şok etkisi yarattı. 14 can kaybı ve 25 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı, 24 yaşındaki David Kozak düzenledi. Saldırıdan önce iki kişiyi daha öldürdüğü kesinleşen Kozak'ın Telegram'da yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Kendimi tanıtayım. Ben David'im. Okulda silahlı saldırı düzenlemek ve intihar etmek istiyorum.



BİNA ÖLÇER!
Avusturya'daki Graz Teknik Üniversitesi (TU), şiddetli depremlerin binalara verebileceği hasarı önceden ölçebilecek yeni bir teknoloji geliştirdiklerini açıkladı. Araştırmacı Werner Lienhart, "Bu sistemin binayı statik ve dinamik olarak denetlemesi, yapının mevcut sağlığını derinden anlamamızı sağlıyor. Bu cihaz, binalardaki değişimlerin navigasyon uyduları kullanılarak 20 bin kilometre uzaktan bile milimetrik hassasiyetle ölçüm yapıyor" dedi.


IRAK'TAN ACI HABER
IRAK'IN kuzeyinde PKK'lı teröristler, Mehmetçik'e saldırdı. 6 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı. Kaçmaya çalışan hainlere hava harekatı yapıldı. 7 kalleşin öldürüldüğü açıklandı.

858 BİN DEVRETTİ
10 BİLEN çıkmayınca 858 bin lira devretti. 9 bilenler 7 bin 252'şer, 8 bilenler 541'er, 7 bilenler 104'er, 6 bilenler 18'er, hiçbir numarayı bilemeyenler 18'er lira alacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
MSB acı haberi duyurdu: 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralı
Milyonların geliri artacak! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Herkesin memnun kalacağı bir rakam hazırlıyoruz
İYİ Parti-CHP arasındaki savaş kızışıyor! İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun: Ekrem İmamoğlu parti içine karışıyor
SON DAKİKA