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Ekrem İmamoğlu metroda yürümeyen yürüme bandında yürüdü! Alay konusu oldu

İmamoğlu, İstanbul'da metroya bindi. Ancak yürüyen bantların yıne çalışmaması dikkat çekti! Halk alay etti. Sosyal medya inledi. Ekrem Bey'in "Yürümeyen bantla sınavı" Michael Jackson'ın Moonwalk'ına benzedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Aralık 2023 Güncelleme 23 Aralık 2023, 07:02
Ekrem İmamoğlu metroda yürümeyen yürüme bandında yürüdü! Alay konusu oldu

Tatilsever İmamoğlu, belli ki İstanbul'u unuttu! Kendini hatırlatmaya soyundu. Metroya inip koltuğa oturdu! Birkaç liseli buldu. Sohbete koyuldu! Yürüyen bantların üzerinde durdu!


Tabii ki çalışmadığı için Ekrem Bey, çocukları kolundan tuttu! Resmen koştu! Görüntüler nete koyuldu! Alay konusu oldu! TAKVİM de sloganı buldu: Ekrem Bey için küçük, İstanbullu için büyük bir adım!


Bari İmamoğlu için çalıştırsaydınız...
Galiba herkesin spor yapmasını istiyor.
Bu bantlar yürümeyen cinsten.
Yürüdüğün yol bile bozuk...
Sil bunu sil sil sil...

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