Manisa’da kamyonla çarpışan ambulanstaki hasta kurtarılamadı

HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, kazanın ardından başka bir ambulansla Salihli'deki özel hastaneye sevk edilen Musa Özcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan sağlık personelinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.