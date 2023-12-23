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Son dakika: İstanbul Büyükçekmece'de el bombası paniği

Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu. Polis olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri de adrese geldi.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 16:04 Güncelleme 23 Aralık 2023, 16:09
Son dakika: İstanbul Büyükçekmece’de el bombası paniği

Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bir apartmanın önünde temizlik görevlileri pimi takılı el bombası buldu.

💣 Büyükçekmece'de el bombası paniği!

Görevliler, polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, binanın önüne şerit çekerek sokaktan geçişleri yasakladı.

Öte yandan olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri de adrese geldi. Olay yerinde polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

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