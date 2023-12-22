Turkuvaz Medya’da dev zirve! 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi’nde yeni projeler masaya yatırıldı

ÖNCELİK DEPREM VE KURAKLIK
21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nde, 'Türkiye Yüzyılında Yerel Yönetimler' paneli yapıldı. Erkan Tan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuşmasına artık ülkelerin değil şehirlerin yarıştığı bir dünyada yaşadığımızın altını çizerek başladı. Aktaş, şunları söyledi: "Marka şehirler diye bir kavramı Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye literatürüne soktu. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994'te İstanbul'da ortaya koyduğu model hepimize ilham oldu. Yeni dönemde artık belediyeler 'dirençli şehirler' ve 'sağlıklı şehirler' kavramının üzerinden deprem ve kentsel dönüşümü çok konuşacak. Belediyelerin konuşacağı ikinci önemli konu ise iklim değişikliği ve kuraklık olacak. Depremi sadece deprem olduğu zamanda hatırlarsak asla yol alamayız. 2020 yılından beri ilimizde 550 bin yapının bina envanterini çıkardık. Yüzde 80'ini tamamladık. Deprem bilim kurulu kurduk. Kentsel dönüşüm ülkenin en önemli mevzularından biri. "
KÜRESEL DÜŞÜNELİM
Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bozmadan, şehri koruyarak yaşama felsefesiyle hareket ettiklerini söyledi. Akıllı bir şehir olma çabasında olduklarının altını çizen Yılmaz, "İsraf olabilecek her şeyde marjinal faydaları yakalayıp, sınırlı bütçemizi doğru kullanmak istiyoruz" dedi. Yılmaz, şehirde yaptıklarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Katılımcı belediyecilik dediğimiz, şehri dinlemek. Şehirle istişare etmek. Şehirde bir şey yapmadan önce ciddi bir araştırma yapıyoruz.
Bir şekilde herkesi bir araya getirip sorunları homojenleştirip insanları beraber yaşayabilme kültürüne yaklaştırıyoruz. Hava kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliğiyle ilgili bilinçlendirme ve koruma çalışmalarımız var. Fabrikalarımızı kontrol ediyoruz, sıfır atık tesisler yapıyoruz. Hesabını iyi yapan belediye yönetimleri olması lazım. Küresel düşünüp, yerel hareket etmemiz gerekiyor. Metan gazından enerji üretiyoruz, çöpü direkt ayrıştırıyoruz. Kaz Dağları, bence Türkiye'nin değeri. Orada yaşayan belde belediyeleri Kaz Dağları'nın içine vahşi depolama dediğimiz çöpü rastgele atma işlemi çok yapmışlar. Hepsini kapattık. Sıfır atık projelerimiz çok başarılı oldu."
GELECEĞE HAZIRLANIYORUZ
Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, artık şehirlerin konuşulduğu, şehir rekabetinin öne çıktığı bir dünyada yaşadığımızın altını çizdi. Ekim ayından bu yana Dünya Belediyeler Birliği'nin dönem başkanlığını yaptığını hatırlatan Altay, "Yerel yönetimlerin küresel meselelerde söz sahibi olması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Hepimizin temel bir hedefi var, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda şehirlerimizi geleceğe hazırlamak. Özellikle iklim değişikliğinden etkilenen şehirlerin kriz anında faydalanabilmesi için bir fon oluşturacağız. Mültecilerin şehirlere entegrasyonuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz" dedi.
Konya'nın kadim bir şehir olduğuna işaret eden Altay, şunları söyledi: "Çatalhöyük dünyanın ilk yerleşik şehri kabul ediliyor. Biz bu kültürel mirasın ortaya çıkarılmasıyla ilgili bir misyon belirledik. Bu yıl Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Mevlana yılını kutluyoruz. Kültürel mirasımızın ortaya çıkarılmasıyla ilgili bir projemiz kapsamında 20 farklı noktada kentsel dönüşüm ve kültürel mirasın ortaya çıkarılmasıyla ilgili faaliyetler yürütüyoruz."
AMAÇ İNSANA HİZMET
Tahir İnan'ın moderatörlüğündeki 'Belediyecilikte Sıfır Atık Yönetimi' panelinde ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuştu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sıfır atık konusunun Türkiye'nin vazgeçilmez bir yaşam tarzı olması gerektiğini vurguladı. Türkmen, bu kapsamda yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı: "Biz 2017'den itibaren dönüşümde Üsküdar modelini başlattık. Bazı çöpler ekonomik değer ve para. Üsküdar'da bu dönüşebilen çöpleri Salı ve Cuma günleri topluyoruz. Kağıt, metal, ahşap, plastik, cam, atık pil ve yanmış yemek yağları... Bu işten aylık 1.5-2 milyon TL gelirimiz var. Ayda 2 bin ton dönüşebilen çöp topluyoruz. Hedefimiz yıllık 50-60 bin ton. Çöpten hayır işi çıkarıyoruz. Her gün aşevinde 3 bin kişilik yemek yapıyoruz. Bu yemeğin malzemesini buradan elde ettiğimiz gelirlerle yapıyoruz. Okullardan dönüşebilir çöp toplayıp okulların masrafını karşılıyoruz."
60 BİN GENCE TASARRUF EĞİTİMİ
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da "Çöpleri yeni bir kaynak olarak görmek, çöplerden yeni enerjiler üretmek ve ekonomiye değer kazandırabilmek çok kıymetli" dedi. Yazıcı, sıfır atık konusunda şu bilgileri paylaştı: "Sıvı yağdan biodizel, elektronik atıklardan altın, platin, kobalt gibi çok değerli maddeler geri dönüşebiliyor. Ekonomiye katma değer sağlıyor, ama bunlar dönüştürülmezse çevreye zarar veriyor. Sadece sıvı yağın bir kilogramı, milyonlarca litre suyu kirletebiliyor. Biz de o nedenle global düşünüp yerel uygulamaya geçtik. Gençlerimize küçük yaşlarda bu alışkanlıkları sağlatabilecek şekilde, suyu düzgün kullanmaları gibi yönlendirmeler yapıyoruz. 2023'te 15 binden fazla gencimize bu eğitimi sağladık. Toplamda 60 bin gencimize eğitim verdik. Teşvik ve farkındalık için ödüller verdik. Bunu yaygınlaştırmak ve hayat tarzı haline getirmek lazım. Yeni yüzyılda Sayın Cumhurbaşkanımız'ın koyduğu hedefte şehirlerin yarıştığı dünyada tüm kaynakları tüketmemek lazım. 5 yılda 2.095 ton ambalaj atığı, 1.093 litre bitkisel yağ topladık. Bugüne kadar 1.164 ton bayat ekmek topladık. Dünyada açlık sınırının altında yaşayan ülkelerde 230 milyon ton gıdaya ihtiyaç var. Varlıklı ülkelerde atık miktarı 225 milyon ton. Adaletli bir dağıtım yapılırsa gelişmiş ülkelerin atıkları açlık sınırının altında yaşayan ülkelerin açlığını giderecek seviyede."
ATIK İLAÇ TOPLUYORUZ
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise 50 okulda çocuklara sıfır atık konusunda eğitimler verdiklerini söyledi. Toplanan 20 bin ton çöpün yüzde 70-75'inin sıfır atık olması gerektiğinin altını çizen İsmet Yıldırım, "Haftanın 6 günü iş yerleri ve sanayide toplama yapıyoruz. 3 gün evlerde yapıyoruz" ifadesini kullandı. Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "Evsel atıkta sadece kağıt yok. Cam var, bitkisel yağlar var, atık yağlar var, ömrünü tamamlamış lastikler var. Bunların tamamında varız. Elektronik atıkların toplanması var. Ayrıştırmaya baktığınız zaman hepsi var. Atık ilaçlar da var... Eczacılar Birliği'yle birlikte 151 tane eczanemizden her gece atık topluyoruz. Bunlar dönüşüme çok büyük katkılar yapıyor. Dünyada başka bir İstanbul yok."