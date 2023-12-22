Turkuvaz Medya’da dev zirve! 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi’nde yeni projeler masaya yatırıldı

Artık şehir dediğimiz şey bir medeniyet vitrini" dedi. Afetlerin çok yoğun yaşandığı bir coğrafyada olduğumuzu belirten Tuzcuoğlu, bugün Türkiye'nin geldiği noktayı da şöyle açıkladı:

"Bugün küresel bir marka haline geldik. Sıfır Atık, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir proje oldu. 432 milyon ağaç kurtarıldı. 108 milyon varil petrolden tasarruf edildi. Yüzde 13 olan geri kazanım oranımız yüzde 35'e çıktı. 2035'te yüzde 60'lara çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye, akıllı şehirler eylem planını dünyada ilk ortaya koyan birkaç ülkeden biri oldu. Şimdi ulusal akıllı şehirler stratejisi ve eylem planımızı yeniden güncelliyoruz. 2024-2030 yıllarını kapsayacak şekilde yeniden yapılandıracağız.

Afetlerin çok yoğun yaşandığı bir coğrafyadayız. Yer altında sayısız fay hattıyla yaşıyoruz. 6 Şubat depremleri bize bir kez daha gösterdi ki 2000 yılı öncesinde yapılan tüm yapı stokunun güncellenmesi zaruridir. Şu anda 11 şehirde bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgesinde çok hızlı bir toparlanma dönemi başladı. 81 ilimizi deprem bölgesi kabul ederek çalışmalarımızı yürütmek zorundayız. İstanbul'da çok hızlı dönüştürülmesi gereken 600 bin riskli yapı var. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız başkanlığında uzun çalışmalar yaptık ve Sayın Cumhurbaşkanımız'a arz ettik. Bu cumartesi İstanbul için yüzyılın dönüşümünü kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Cumhurbaşkanımız tarafından İstanbul'la ilgili yeni yol haritamız açıklanacak."