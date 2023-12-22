Kalyoncu Ailesi’nin acı günü: Fahri Cengiz Kalyoncu son yolcuğuna uğurlandı

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ablası Diş Hekimi Songül Kalyoncu'nun eşi Fahri Cengiz Kalyoncu (68) vefat etti.

Kalyoncu için Büyük Çamlıca Camii'nde dün öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyoncu'nun eşi Songül Kalyoncu, kızı Hilal ile oğlu Bilal Kalyoncu ve akrabaları taziyeleri kabul etti.