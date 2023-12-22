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Direksiyonda kriz! Ataşehir'de park halindeki otomobilin içinde ceset bulundu

Ataşehir'de park halindeki bir araçta ceset bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı açıklamada aracın içindeki sürücünün kalp krizi geçirerek öldüğünü belirledi.

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 08:34 Güncelleme 22 Aralık 2023, 09:03
Direksiyonda kriz! Ataşehir’de park halindeki otomobilin içinde ceset bulundu

Ataşehir'de park halindeki bir aracın içinde erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 05.00 sıralarında İstanbul Ataşehir ilçesi, İstanbul Çevre Yolu Kadıköy istikametinde yaşandı. İddiaya göre Z.U.U. hakimiyetindeki şahıs 34 YM 2552 plakalı aracıyla seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle aniden emniyet şeridine aracını park etti.

Direksiyonda kriz!

KALP KRİZİ
Saatlerce aracıyla yol kenarında duran sürücüyü yoldan geçen vatandaşlar fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı açıklamada aracın içindeki sürücünün kalp krizi geçirerek öldüğünü belirledi.

Araç içerisinde ölen Z.U.U. sağlık ekipleri tarafından adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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