Grip vakaları arttı! DSÖ uyardı: Koronavirüsün alt varyantı JN.1 hızla yayılıyor

KÂR A LAHANA Dünyaca ünlü TasteAtlas kara lahana çorbasını dünyanın en kötü 100 yemeği arasında gösterdi. Listeye Türkiye'den özellikle Karadeniz Bölgesi'nden büyük tepki geldi. Söz konusu listeye inat herkes pazara akın etti. Kara lahana alıp çorba yapmak için evlerine gitti. İşte bu durum mucizevi sebzenin fiyatını da yükseltti. Pazarda bağı 5 liradan satılan kara lahananın fiyatı 2 katına yükseldi. 10 liradan satılmaya başlandığı öğrenildi.

127 MİLYON DEVRETTİ

6 BİLEN çıkmayınca 127 milyon 708 bin lira devretti. 5 bilenler 110 bin 511'er, 4 bilenler bin 980'er, 3 bilenler 107'şer, 2 bilenler 11'er lira alacak.

'ÖLÜMÜM ALİ'DEN OLACAK'

Bursa'da Burcu Ayda (32), eşi Mustafa Ali (34) tarafından kalbinden bıçaklarak katledildi. Öldürülmeden önce yengesi L.E'ye, "Ölümüm Ali'nin elinden olacak. Bunu biliyorum ve çok korkuyorum" dediği belirlendi. Baba Mustafa Erdanlı da "Burcu bana, 'Baba Yozgat'a geleceğim. Çocuklarımın okulunun tatile girmesini bekliyorum' dedi. O gelemedi" dedi.

'KOCA'MAN DEHŞET

İzmir Karşıyaka'da bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Gözde Karamus (29) ile Serdar Karamus (30) parkta bir araya geldi. Yanında tabanca bulunan Serdar Karamus, tartışmanın büyümesi üzerine Gözde Karamus'u sırtından ve başından vurdu.

Ardından tabancayı başına dayayarak ateşledi. İkili, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Genç kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Serdar Karamus'un ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.



BALTALI VAHŞET

K. Maraş'ta H.B. (14), tartıştığı babası Ahmet Bakacak'ı (58) balta ile hayattan kopardı. Gözaltına alındı. Babasını kendisine hakaret ve küfürler ettiği, kızgın demirle kendisini döveceğinden dolayı balta ile kafatasına iki defa vurmak suretiyle öldürdüğünü anlattı. Tutuklandı. Balta ise evin 400 metre ilerisindeki çöp konteynerin içinden çıktı.

EN ACI MESAJ

Kocaeli'de evli ve 2 çocuk babası M.K. (28), komşusunun üniversite sınavına hazırlanan kızı M.Ö.'yü kaçırdı. Sonra da Annesi Emine Soylu'ya ise telefondan "Kızın benim yanımda. Onu da aldım, gidiyorum" mesajı attı. Soylu'nun yardım çığlığı yürekleri yaktı: Çocuğumu okutmak istiyorum, evlendirmek istemiyorum...

HALA 'KARA'RI

İzmir'de Zerrin Akça, otoparkta yeğeni Eymen Kara'ya çarptı. Ölümüne yol açtı. Özen göstermemek ve dikkatli olmamakla suçlandı. 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.



AYM'DEN AYNI KARAR

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın başvurusunu değerlendirdi. İkinci kez "Hak ihlali" kararı verdi.

BIGJEFF!

ABD'li işadamları Jeff Bezos ile Bill Gates kahin gibi konuştu. Bezos, 20 yıl önce, "Akıllı evler olacak, Amazon kitaplardan daha çok satış yapacak, elektrikli araçlar yollara çıkacak, cep telefonlar bilgisayar olacak" ifadesini kullandı. Haklı çıktı. Bill Gates ise Covid 19'u hatırlatıp 2024 için korkuttu: Yeni salgınlara hazırlıklı olmalıyız. Çünkü yeni virüs, çok daha etkili olacak. Yine 2024'te 60 ülkede 4 milyar kişi oy kullanacak. Bu dünyayı şekillendirecek...