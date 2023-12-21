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Antalya'da metrekareye 100 kg yağış uyarısı | Dalgalar falezleri dövdü: THY 11 uçuşu iptal etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 'turuncu' kodlu uyarıda bulunduğu turizm şehri Antalya'da, dünyaca ünlü falezlere çarpan dev dalgalar 30 metre havaya yükseldi. Birçok kişi ise o anları ölümsüzleştirmek için Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan dalgakıranın üzerine çıktı. Kaleiçi Limanı'nda tekneler beşik gibi sallanırken, THY Antalya'ya yönelik 11 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 18:15 Güncelleme 21 Aralık 2023, 18:23
Antalya’da metrekareye 100 kg yağış uyarısı | Dalgalar falezleri dövdü: THY 11 uçuşu iptal etti

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya'yı şiddetli yağmur ve fırtınaya karşı 'turuncu' kodlu uyarmıştı. Uyarıda özellikle şehir merkezinde öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kemer, Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metreküp) yağmur beklendiğinin bilgisi paylaşıldı.

Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti!

DALGALAR ÜÇ METREYİ BULDU
Beklenen fırtına öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kaleiçi Yat Limanı'nda falezlerde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Dalgalar ile birlikte bir önceki dalgada batan tur teknesinin parçalarının da deniz üzerine çıktığı görüldü. Liman içindeki tekneler sahipleri tarafından tekrar bir olumsuzluk yaşanmaması için halatlarla sabitlendi, önlemler alındı.

TEHLİKEYE RAĞMEN ÖZ ÇEKİM
Dev dalgalar falezleri aşındırırken, yerli ve yabancı turistler dalgaları fotoğraf karelerinde fon olarak kullandı. Yat limanını dalgalardan koruyan dalgakıran ise fotoğraf ve özçekim yapmak isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Dalgakıranın üzerinden aşan dalgalara aldırmayan yerli ve yabancı turistler fenere doğru ilerledi. Falezlere çarpan dev dalgalar 30 metre havaya yükseldi.

SON ANDA KURTULDU
Antalya'da bir kişi, saatteki hızı 60 kilometreyi aşan rüzgardan kaynaklı, bir iş yerinin üst katından düşen parçadan son anda kurtuldu. Yaşanan olay, başka iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaş'ın Kalkan Mahallesi'nde ise yağmur nedeniyle bazı yolları su bastı. Araçların sürücüleri, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

THY 11 SEFERİ İPTAL ETTİ
Diğer taraftan şiddetli fırtına dolayısıyla THY'nin Antalya'ya düzenleyeceği 11 seferini iptal ettiği öğrenildi.



"UZUN ZAMANDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"
Dalgaları izlemek için gelen Mesut Yapar, "Uzun zamandır böylesini görmedim, dalgalar falezlere kadar çıkıyor. Ben bu kadarını düşünmüyordum, sanırım birazdan daha kötü olacak. Umarım olmaz, az önce fotoğraf çektirmek isteyen bir arkadaşımız ıslandı. Bu manzara her zaman da olmaz, değerlendirmek gerekir. Ben şimdi buradan Konyaaltı Sahili'ne gideceğim" dedi.

YARIN İÇİN UYARI VERİLDİ
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yaptığı son açıklamayla yarın için de uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
"Antalya il genelinde bugün halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini kaybedeceği ancak yarın öğleden sonra doğu kıyılarında tekrar etkili olarak yer yer kuvvetli (30-60 kilogram-metrekare) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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