Antalya’da metrekareye 100 kg yağış uyarısı | Dalgalar falezleri dövdü: THY 11 uçuşu iptal etti

TEHLİKEYE RAĞMEN ÖZ ÇEKİM
Dev dalgalar falezleri aşındırırken, yerli ve yabancı turistler dalgaları fotoğraf karelerinde fon olarak kullandı. Yat limanını dalgalardan koruyan dalgakıran ise fotoğraf ve özçekim yapmak isteyenlerin uğrak yeri oldu.
Dalgakıranın üzerinden aşan dalgalara aldırmayan yerli ve yabancı turistler fenere doğru ilerledi. Falezlere çarpan dev dalgalar 30 metre havaya yükseldi.
SON ANDA KURTULDU
Antalya'da bir kişi, saatteki hızı 60 kilometreyi aşan rüzgardan kaynaklı, bir iş yerinin üst katından düşen parçadan son anda kurtuldu. Yaşanan olay, başka iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaş'ın Kalkan Mahallesi'nde ise yağmur nedeniyle bazı yolları su bastı. Araçların sürücüleri, yolda ilerlemekte güçlük çekti.
THY 11 SEFERİ İPTAL ETTİ
Diğer taraftan şiddetli fırtına dolayısıyla THY'nin Antalya'ya düzenleyeceği 11 seferini iptal ettiği öğrenildi.
"UZUN ZAMANDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"
Dalgaları izlemek için gelen Mesut Yapar, "Uzun zamandır böylesini görmedim, dalgalar falezlere kadar çıkıyor. Ben bu kadarını düşünmüyordum, sanırım birazdan daha kötü olacak. Umarım olmaz, az önce fotoğraf çektirmek isteyen bir arkadaşımız ıslandı. Bu manzara her zaman da olmaz, değerlendirmek gerekir. Ben şimdi buradan Konyaaltı Sahili'ne gideceğim" dedi.