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Enkaz altındaki çocuklarına aldığı bisküviyle tüm Türkiye'yi ağlatmıştı! 61 yaşındaki Şerif amca hayatını kaybetti

Hatay’da 6 Şubat depremlerinde eşi ile 3 çocuğunu kaybedip, enkaz başında beklerken cebindeki bisküviyi çocuklarına aldığını söyleyerek Türkiye'yi yasan boğan Şerif Ölmez (61), hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 17:51 Güncelleme 21 Aralık 2023, 17:51
Enkaz altındaki çocuklarına aldığı bisküviyle tüm Türkiye’yi ağlatmıştı! 61 yaşındaki Şerif amca hayatını kaybetti

6 Şubat'ta gece bekçisi olarak çalıştığı iş yerinden çıkıp, geldiği evinde ailesinin enkaz altında olduğunu öğrenen, bekleyiş sırasında cebindeki bisküviyi çocuklarına aldığını söyleyerek Türkiye'yi yasan boğan Şerif Ölmez, 19 Aralık'ta nefes darlığı şikayeti ile Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
Solunum cihazına bağlanan Ölmez, buradan Reyhanlı ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alınan ve burada kalbi duran Ölmez, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

EŞİ VE ÇOCUKLARININ YANINA DEFNEDİLDİ
Ölmez'in cenazesi, dün Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi Mezarlığı'na, eşi ile çocuklarının ortasına defnedildi.

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