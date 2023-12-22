PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Deprem bölgesine 850 bin yeni konut teslim edilecek"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinin imarı ile ilgili çalışmaların hızla sürdüğünü, toplamda 850 bin konutun vatandaşlara teslim edileceğini söyledi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Aralık 2023 Güncelleme 22 Aralık 2023, 07:01
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Deprem bölgesine 850 bin yeni konut teslim edilecek

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen '21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nde özel oturuma katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, A Haber Spikeri Haktan Uysal'ın sorularını yanıtladı. Deprem bölgesindeki çalışmaları ayrıntılı olarak anlatan Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmalarını da açıkladı.



1994 YILI İÇİN "BELEDİYECİLİKTE KIRILMA NOKTASI" DİYORSUNUZ. BİRAZ AÇAR MISINIZ?
Günümüzde dünya genelinde en önemli gelişmişlik ölçütlerinin başında, yerel idarelerin güçlü olması gelmektedir. Yerel yönetimlerin kurumsallaşması, şeffaflığı, iş kalitesi ve hızı ülkemiz için çok önemlidir. Bir siyaset bilimci "Yerel yönetimler demokrasinin olduğu kadar aynı zamanda refah düzeninin de ilk basamağıdır. Burada başarı sağlanırsa yereldeki iktidar mutlaka merkeze taşınır" der. Evet; nitekim öyle de oldu. 1994 yılında, milletimizin teveccühü ile göreve gelen belediyelerimiz devrim niteliğinde çalışmalara imza attı. AK Parti kadroları tarafından yapılan birçok yapıcı düzenleme ve saha çalışmaları; yerel yönetimler alanında yeni bir dönemi başlattı.

Biz hep, "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır" düsturuyla hareket ettik, etmeye de devam ediyoruz. 94 ruhu; Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, aziz İstanbul'u yeniden medeniyet iddiasına taşıyan ruhtur. Sayın Cumhurbaşkanımız; 94 yılında, kadim başkentimiz İstanbul'u şanlı mazisiyle yeniden buluşturmuş, milletimize özgüven vermiş, medeniyet yürüyüşünü yeniden başlatmıştır. Âcizane bizler de Anadolu'da, Kayseri'de bu bayrağı taşımaya başladık. Bu yürüyüşün ilk adımı "Sosyal Belediyecilik" olarak tevarüs etmiştir. Daha sonra bu vizyon "Marka Şehirler" olarak yeni bir hüviyete kavuşmuştur. Son olarak 2019'da "Gönül Belediyeciliği" sloganıyla Türk siyasi hayatında yer almıştır. İşte bugün 809 belediye gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışıyor.



SOSYAL BELEDİYECİLİK NEDİR? DİĞER TARZLARDAN FARKI NEDİR?
1994 öncesinde ideolojik, takıntılı, partizan bir belediyecilik anlayışı vardı. İdeolojik yapılar, belediyeleri arka bahçeleri görüyordu. Şehirlerde çöp dağları oluşuyor, buralarda patlamalar meydana geliyordu. Altyapı yoktu, ulaşım çökmüştü. Gecekondular şehirleri esir almıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız "Büyük ve Güçlü Türkiye" yürüyüşünü 94'te İstanbul'dan başlatmıştı. Yerel yönetimleri, belediyeciliği ideolojik arka bahçe, park yapmak ve kaldırım taşı sermekten ibaret görenlerin aksine ortaya büyük bir vizyon koymuştu. Biz iş başına gelirken üç şey söyledik:
İdeolojik ayrım yapmayacağız.
Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz.
Sadece şehrimize hizmet edeceğiz. Bu sosyal belediyeciliktir. Sosyal belediyeciliğin merkezinde insan vardır. Vatandaşın her türlü ihtiyacına cevap veren bir anlayışı temsil eden vizyonun adı sosyal belediyecilikti. Sosyal belediyeciliğin, gönül belediyeciliğinin merkezinde yerelden bölgesele, bölgeselden ulusala uzanan bir kalkınma anlayışı vardır. Çünkü biz biliyoruz ki; kalkınma yerelden başlar! Vatandaşın sosyal, kültürel, sağlık gibi pek çok sorunu ile ilgilenmek, o sorunlara yerelden çözüm üretmek demektir. Bugün güçlü ve büyük Türkiye varsa, bölgesel lider küresel güç Türkiye varsa, şehirleri dünya şehirleriyle yarışabilen bir Türkiye varsa; bunun mimarı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan, dinamosu ise sosyal belediyeciliktir.



İSTANBUL'A ÖZEL ÇALIŞMA
İstanbul'un kentsel dönüşümünde Bakanlığın izleyeceği yol haritası nedir?
Topraklarımızın yüzde 66'sı, nüfusumuzun ise yüzde 71'i birinci ve ikinci dereceden deprem riski altında. Biz İstanbul'umuzu ve Marmara'yı depreme hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece Marmara Bölgesi'nin dönüşümüyle ilgilenecek olan bir genel müdürlük kurduk. Önümüzdeki günlerde son yol haritamızı da açıklayacağız. İstanbul'da ise; 6 milyon konut ve 1.5 milyon ticari alandan oluşan toplam 7.5 milyon bağımsız bölüm bulunmaktadır. 600 bin bağımsız bölümün acil dönüşmesi gerekiyor. 2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm projeleriyle İstanbul'da 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşüm süreci ise devam ediyor. 2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm projeleri kapsamında İstanbul'da 127 milyar 926 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdik. İstanbul'da riskli 1.5 milyon bağımsız bölümü 5 yıl içerisinde dönüştüreceğiz.



DÖNÜŞÜM KANUNU
Kentsel dönüşüm yasasında değişiklikler oldu. Neler değişiyor?
Yüce Meclis'imizden geçen kanunla birlikte; kentsel dönüşüm kararı, yüzde 50+1 ile yani hak sahiplerinin salt çoğunluğuyla alınabilecek. Riskli yapı tespitine ve tahliyeye ilişkin tebligatların yapıların kapısına asılmak, maliklere e-Devlet Kapısı üzerinden bildirilmek ve ilgili muhtarlıkta ilan edilmek suretiyle yapılacağı düzenlenmiştir. Yapısı yenilenen ve ödeme imkânı bulunmayan dar gelirli vatandaşlara bu bağımsız bölümler üzerinde hak sahibine ve eşine oturma hakkı tanınacak.

3 GENEL MÜDÜRLÜK KURULDU
Ayrıca Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız kuruldu. Başkanlığımızın bünyesinde üç genel müdürlük ihdas edildi. Bir tanesi Marmara'daki kentsel dönüşüm sürecini yürütecek, diğeri Türkiye genelindeki kentsel dönüşüm sürecini yürütecek, Üçüncüsü ise hazine arazilerini tarama, tespit ve değerleme işlemlerini yaparak kentsel dönüşüme kaynak oluşturacak.

MALİYETİ 110 MİLYAR DOLAR
Bakan Özhaseki, deprem bölgesiyle ilgili son duruma ilişkin şu bilgileri verdi: "Deprem, doğrudan 11 şehir olmak üzere toplamda 18 şehrimize zarar verdi, 14 milyon insanımızı etkiledi. Deprem bölgesinde 6 milyon 609 bin 408 bağımsız bölüm içeren, 2 milyon 376 bin 167 yapının hasar tespiti yapılmıştır. 680 bin konut, 170 bin dükkân/depo/ ahır gibi bağımsız bölümün kullanılamaz hale geldiğini tespit ettik. Ortaya çıkan maliyet 110 milyar dolar. Ancak hiç kimse merak etmesin. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah 850 bin güvenli ve sağlam bağımsız bölümün yapımını tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

ZİRVEYE GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ
21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nin ana sponsorluğunu TOKİ, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Şb, Türk Telekom ve Koleksiyon üstlenirken; destek sponsorları ise Bursa Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Niğde Belediyesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Ümraniye Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Yunus Emre Belediyesi oldu.



BELEDİYELER TARIMDA GAZA BASTI
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen '21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi' 'Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Kentsel Tarım' paneliyle devam etti. Merve Türkay'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehirlerinde hayata geçirdikleri projeleri anlattı.



GENÇLERE EĞİTİM VE SPOR DESTEĞİ
'Yerel Yönetimlerde Gençlik ve Kadın Politikaları' paneli ise Merve Tepe moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta gençlik ve kadın politikaları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini Takvim.com.tr’ye bozdu! Yeni partisini ne zaman kuruyor? İYİ Parti’deki istifalar, Akşener ile İmamoğlu-Yavaş savaşı ve Özgür Özel’li CHP hakkında bomba açıklamalar
İranlı kadın ajanlar, internetten İsrail askerlerine aşk tuzağı!
Trendyol
SON DAKİKA