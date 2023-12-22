Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Deprem bölgesine 850 bin yeni konut teslim edilecek"

SOSYAL BELEDİYECİLİK NEDİR? DİĞER TARZLARDAN FARKI NEDİR? 1994 öncesinde ideolojik, takıntılı, partizan bir belediyecilik anlayışı vardı. İdeolojik yapılar, belediyeleri arka bahçeleri görüyordu. Şehirlerde çöp dağları oluşuyor, buralarda patlamalar meydana geliyordu. Altyapı yoktu, ulaşım çökmüştü. Gecekondular şehirleri esir almıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız " Büyük ve Güçlü Türkiye " yürüyüşünü 94'te İstanbul'dan başlatmıştı. Yerel yönetimleri, belediyeciliği ideolojik arka bahçe, park yapmak ve kaldırım taşı sermekten ibaret görenlerin aksine ortaya büyük bir vizyon koymuştu. Biz iş başına gelirken üç şey söyledik: İdeolojik ayrım yapmayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Sadece şehrimize hizmet edeceğiz. Bu sosyal belediyeciliktir. Sosyal belediyeciliğin merkezinde insan vardır. Vatandaşın her türlü ihtiyacına cevap veren bir anlayışı temsil eden vizyonun adı sosyal belediyecilikti. Sosyal belediyeciliğin, gönül belediyeciliğinin merkezinde yerelden bölgesele, bölgeselden ulusala uzanan bir kalkınma anlayışı vardır. Çünkü biz biliyoruz ki; kalkınma yerelden başlar! Vatandaşın sosyal, kültürel, sağlık gibi pek çok sorunu ile ilgilenmek, o sorunlara yerelden çözüm üretmek demektir. Bugün güçlü ve büyük Türkiye varsa, bölgesel lider küresel güç Türkiye varsa, şehirleri dünya şehirleriyle yarışabilen bir Türkiye varsa; bunun mimarı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan, dinamosu ise sosyal belediyeciliktir.

İSTANBUL'A ÖZEL ÇALIŞMA İstanbul'un kentsel dönüşümünde Bakanlığın izleyeceği yol haritası nedir? Topraklarımızın yüzde 66'sı, nüfusumuzun ise yüzde 71'i birinci ve ikinci dereceden deprem riski altında. Biz İstanbul'umuzu ve Marmara'yı depreme hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece Marmara Bölgesi'nin dönüşümüyle ilgilenecek olan bir genel müdürlük kurduk. Önümüzdeki günlerde son yol haritamızı da açıklayacağız. İstanbul'da ise; 6 milyon konut ve 1.5 milyon ticari alandan oluşan toplam 7.5 milyon bağımsız bölüm bulunmaktadır. 600 bin bağımsız bölümün acil dönüşmesi gerekiyor. 2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm projeleriyle İstanbul'da 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşüm süreci ise devam ediyor. 2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm projeleri kapsamında İstanbul'da 127 milyar 926 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdik. İstanbul'da riskli 1.5 milyon bağımsız bölümü 5 yıl içerisinde dönüştüreceğiz.





DÖNÜŞÜM KANUNU

Kentsel dönüşüm yasasında değişiklikler oldu. Neler değişiyor?

Yüce Meclis'imizden geçen kanunla birlikte; kentsel dönüşüm kararı, yüzde 50+1 ile yani hak sahiplerinin salt çoğunluğuyla alınabilecek. Riskli yapı tespitine ve tahliyeye ilişkin tebligatların yapıların kapısına asılmak, maliklere e-Devlet Kapısı üzerinden bildirilmek ve ilgili muhtarlıkta ilan edilmek suretiyle yapılacağı düzenlenmiştir. Yapısı yenilenen ve ödeme imkânı bulunmayan dar gelirli vatandaşlara bu bağımsız bölümler üzerinde hak sahibine ve eşine oturma hakkı tanınacak.

3 GENEL MÜDÜRLÜK KURULDU

Ayrıca Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız kuruldu. Başkanlığımızın bünyesinde üç genel müdürlük ihdas edildi. Bir tanesi Marmara'daki kentsel dönüşüm sürecini yürütecek, diğeri Türkiye genelindeki kentsel dönüşüm sürecini yürütecek, Üçüncüsü ise hazine arazilerini tarama, tespit ve değerleme işlemlerini yaparak kentsel dönüşüme kaynak oluşturacak.



MALİYETİ 110 MİLYAR DOLAR

Bakan Özhaseki, deprem bölgesiyle ilgili son duruma ilişkin şu bilgileri verdi: "Deprem, doğrudan 11 şehir olmak üzere toplamda 18 şehrimize zarar verdi, 14 milyon insanımızı etkiledi. Deprem bölgesinde 6 milyon 609 bin 408 bağımsız bölüm içeren, 2 milyon 376 bin 167 yapının hasar tespiti yapılmıştır. 680 bin konut, 170 bin dükkân/depo/ ahır gibi bağımsız bölümün kullanılamaz hale geldiğini tespit ettik. Ortaya çıkan maliyet 110 milyar dolar. Ancak hiç kimse merak etmesin. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah 850 bin güvenli ve sağlam bağımsız bölümün yapımını tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."



ZİRVEYE GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nin ana sponsorluğunu TOKİ, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Şb, Türk Telekom ve Koleksiyon üstlenirken; destek sponsorları ise Bursa Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Niğde Belediyesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Ümraniye Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Yunus Emre Belediyesi oldu.