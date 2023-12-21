TEM’de tehlike! Motosikleti sıkıştıran kamyonet şoförü gözaltına alındı

İstanbul Avdılar'da kamyonetiyle sıkıştırdığı motosiklet sürücüsünün yaralanmasına neden olan şoför yakalandı.

Kamyonetin üzerine gelmesiyle manevra yapan Yılmaz, motosikletle birlikte bariyerlere çarparak düştü. Kamyonet şoförünün arkasına bile bakmadan yoluna devam ettiği kazada Yılmaz, arkasından gelen bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Motosikleti ile Büyükçekmece'de çalıştığı hastaneye giden Serkan Yılmaz , orta şeritten sağ şeride geçmek istediği sırada, sol şeritten 34 EAT 173 plakalı bir kamyonet üzerine geldi.

Motosiklet sürücüsü Yılmaz, olay sonrası kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi olurken, bir şirket çalışanı olan kamyonet şoförüne dava açtı. Kaza anı, Serkan Yılmaz'ın arkasından gelen bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.