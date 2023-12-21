Kurban eti yerine kolilerden bozuk salam, sucuk çıkmıştı! Baba- oğulun Mahkeme salonundaki pişkinlikleri pes dedirtti

Mağdurlar toplanarak işletmenin önüne gitti ve polis, zabıta, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, restoranın soğuk hava deposunda koli içerisinde paketlenmiş kıyma, kuşbaşı ve sosis gibi ürünler bulundu.

Soğuk hava deposunun ise ruhsatsız olduğu anlaşıldı. İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, numune aldığı 4,5 ton eti etiketsiz olması sebebiyle imha etti. Yaşanan skandal sonrası kurban hissesi alanlar, baba ve oğlundan şikayetçi olmuş ve gözaltına alınan baba-oğul tutuklanmıştı.

MAĞDURLAR ANLATTI O GÜLÜMSEDİ

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya çok sayıda mağdur ile birlikte dolandırıcılıkla yargılanan baba ve oğlu da katıldı. Mağdurların teker teker dinlendiği duruşma esnasında Enes Açıkgöz'ün, verilen ifadeleri gülümseyerek dinlemesi, salondaki diğer mağdurların tepkisine neden oldu.

Kurban eti mağduru vatandaşlar, dondurulmuş ve paketlenmiş et istemediklerini, gelen etlerin et bile olmadığını sosise benzer bir ürün olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, diğer müştekilerin de dinlenmesi için duruşmayı ertelerken sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN