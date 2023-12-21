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Kalyoncu Ailesinin acı günü: Fahri Cengiz Kalyoncu son yolcuğuna uğurlandı

Kalyoncu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu'nun eniştesi, vakfın üyesi diş hekimi Songül Kalyoncu’nun eşi Fahri Cengiz Kalyoncu hayatını kaybetti. Fahri Cengiz Kalyoncu, Çamlıca Camii’nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğradı.

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 14:28 Güncelleme 21 Aralık 2023, 14:30
Kalyoncu Ailesinin acı günü: Fahri Cengiz Kalyoncu son yolcuğuna uğurlandı

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ablası Songül Kalyoncu'nun eşi Fahri Cengiz Kalyoncu vefat etti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Fahri Cengiz Kalyoncu Çamlıca Camii'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğradı.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI
Sevenleri Kalyocu Ailesini acı gününde yalnız bırakmadı. İşadamları bürokratlar ve yakınları ile birlikte Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak da törende yer aldı.

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile kızı Esra Albayrak da törene katıldı.

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