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Eline taşı aldı 35 aracın camlarını indirdi! O anlar kamerada

Son dakika haberleri... Kocaeli'de bir şahıs eline aldığı taşla açık otoparktaki 35 aracın camları kırdı. Kimliği belirsiz şüphelinin camları kırması, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 13:12 Güncelleme 21 Aralık 2023, 13:23
Eline taşı aldı 35 aracın camlarını indirdi! O anlar kamerada 1

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin açık otoparktaki 35 aracın camlarını kırdı.

Eline taşı aldı 35 aracın camlarını indirdi! O anlar kamerada 2

Olay, dün saat 21.00 sıralarında İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait açık otoparkta meydana geldi.

Eline taşı aldı 35 aracın camlarını indirdi! O anlar kamerada 3

Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, eline aldığı parke taşı ile park halindeki araçların camlarını kırdı.

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