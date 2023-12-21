Eline taşı aldı 35 aracın camlarını indirdi! O anlar kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin açık otoparktaki 35 aracın camlarını kırdı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait açık otoparkta meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, eline aldığı parke taşı ile park halindeki araçların camlarını kırdı. Otoparka gelenler, araçlarının camının kırıldığını görünce polise haber verdi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, 35 aracın camında hasar meydana geldiği tespit edildi. GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan olay ile güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; eline parke taşı alan kişinin park halindeki araçların camlarını kırdığı, ardından rahat tavırlar sergileyerek otoparktan çıktığı görüldü. Olaydan görüntüler Olaydan görüntüler Olaydan görüntüler Olaydan görüntüler Olaydan görüntüler Olaydan görüntüler Olaydan görüntüler Olaydan görüntüler Olaydan görüntüler