Cinayetin en net görüntüleri | Markette alışveriş yaparken öldürüldü: "Senin oğlunu cinlere kurban verdim!"

Tüyler ürperten cinayet 22 Şubat'ta Kocaeli Derince'de yaşandı. Mustafa Şişek, 19 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kazadan sonra otomobili kullanan Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğmacı'ya markette silahla ateş açtı. Kanlar içinde kalan Belfun Doğramacı kurtarılamadı. Duruşmada, "Maktul Belfun büyü ile uğraşıyordu" iddiasında bulunan tanık, "Belfun Mustafa'ya, 'Senin oğlunu cinlere kurban verdim" ifadelerini kullanırken bugün ise cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...