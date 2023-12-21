Cinayetin en net görüntüleri | Markette alışveriş yaparken öldürüldü: "Senin oğlunu cinlere kurban verdim!"

Tüyler ürperten cinayet 22 Şubat'ta Kocaeli Derince'de yaşandı. Mustafa Şişek, 19 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kazadan sonra otomobili kullanan Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğmacı'ya markette silahla ateş açtı. Kanlar içinde kalan Belfun Doğramacı kurtarılamadı. Duruşmada, "Maktul Belfun büyü ile uğraşıyordu" iddiasında bulunan tanık, "Belfun Mustafa'ya, 'Senin oğlunu cinlere kurban verdim" ifadelerini kullanırken bugün ise cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...
Kan donduran olay, 22 Şubat 2022'de Derince Yenikent Mahallesi'ndeki bir markette yaşanmıştı. Alışveriş yapan Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğramacı, Mustafa Şişek'in silahlı saldırısına uğramış, Belfun Doğramacı kalbinden, eşi Sevda Doğramacı ise kolundan vurulmuştu.
Saldırıda Belfun Doğramacı hayatını kaybederken, Sevda Doğramacı yaralanmıştı.
Saldırı sonrası kaçan Mustafa Şişek ise olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Olayın ardından öldürülen Belfun Doğramacı ile Mustafa Şişek'in komşu oldukları, 2019 yılında Mustafa Şişek'in oğlu Batuhan'ın (18) Belfun Doğramacı'nın kullandığı otomobilin kaza yapması sonucunda hayatını kaybettiği ve Şişek'in bu sebeple Belfun Doğramacı'yla husumetli olduğu ortaya çıkmıştı.