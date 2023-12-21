Dilan Polat eşi Engin’in kardeşi Kübra’ya cezaevinden mektup yazdı: "Boğuluyorum!”

YUSUF'UN MERMİYLE İMTİHANI
Batman'da maça gitmek için evden çıkan Y.E.Ö (16), birden yere yığıldı. Başına yorgun mermi isabet ettiği anlaşıldı. Riskli olduğu için alınmayan mermi çekirdeği ile 1.5 aydır yaşayan Y.E.Ö , "Ayağımı düzeltmeye çalışıyoruz. Fizik tedavi görüyorum. Kolum için zor ama inşallah yavaş yavaş düzelecek, zor yürüyorum. Birilerinin 5-10 saniyelik zevki yüzünden ben de ailem de yıprandık. Sağlığıma kavuşup, kavuşamayacağım belli değil. Mermiyi sıkanın yakalanmasını istiyorum" dedi.
92 MİLYON DEVRETTİ
6+JOKER bilen çıkmayınca 92 milyon 39 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, bir milyon 25 bin lira kazandı. 4 bilenler 6 bin 833'er, 3 bilenler 424'er, 2 bilenler 37'şer lira alacak.
1.2 MİLYON DEVRETTİ
5+1 BİLEN çıkmayınca bir milyon 230 bin lira devretti. 5 bilenler 8 bin 372'şer, 4+1 bilenler 810'ar, 4 bilenler 96'şar, 3+1 bilenler 51'er, 3 bilenler 17'şer, 2+1 bilenler 20'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 10'ar lira alacak.
RAHAT UYU HAZAL
BalıkesiR Bandırma'da hurdacılık yapan Kadir Meşe, 15 Şubat'ta dini nikahla birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü, 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada 97 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Alpyörük, kurtarılamadı. Tutuklanan katil zanlısı, dün duruşmada "Ölmemişti, yeniden bıçaklamaya başladım" ifadesini kullandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.