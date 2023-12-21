Dilan Polat eşi Engin’in kardeşi Kübra’ya cezaevinden mektup yazdı: "Boğuluyorum!”







Uzun da Instagram hesabından Polat'ın mektubunu paylaştı. Polat'ın çocuklarına ve Kübra Uzun'a şu mesajları vardı: Canım annem, canım Kübra'm hepinizi çok özledim. Öyle çok sıkıldık ki 4 duvar arasında. Nilgül ile beraber yürüdük oda içinde bir ileri bir geri... Bacaklarım ağrıyor. Siz gelince hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada.