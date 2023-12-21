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Dilan Polat eşi Engin’in kardeşi Kübra’ya cezaevinden mektup yazdı: "Boğuluyorum!”

Polatgiller, kara para aklamaktan tutuklandı. Dilan Polat eşi Engin’in kardeşi Kübra’ya cezaevinden mektup yazdı. “Burada boğuluyorum!” diyerek dert yandı. İşte sizler için derlediğimiz 21 Aralık tarihli TAKVİM yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Aralık 2023 Güncelleme 21 Aralık 2023, 07:01
Dilan Polat eşi Engin’in kardeşi Kübra’ya cezaevinden mektup yazdı: Boğuluyorum!”

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat geçtiğimiz Kasım ayında gözaltına alındı. "Kara para aklamak", "vergi kaçırmak" ve "örgüt kurmak"tan tutuklandı. Dilan Polat cezaevinden eşi Engin Polat'ın kardeşi Kübra Uzun'a iki sayfalık mektup yazdı.




Uzun da Instagram hesabından Polat'ın mektubunu paylaştı. Polat'ın çocuklarına ve Kübra Uzun'a şu mesajları vardı: Canım annem, canım Kübra'm hepinizi çok özledim. Öyle çok sıkıldık ki 4 duvar arasında. Nilgül ile beraber yürüdük oda içinde bir ileri bir geri... Bacaklarım ağrıyor. Siz gelince hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada.



ÇÜRÜK ÇETESİNE BASKIN
İstanbul'da polis ekipleri, 2 özel hastanede görevli bazı kişilerin, askere gitmek istemeyenlere para karşılığı sahte çürük raporu temin ettiği yönünde ihbar aldı. 11 kişiyi yakaladı. Çete liderinin yoğun bakım ünitesinde çalışan biri olduğu vurgulandı. Gözaltına alınanlar arasında hastane yöneticileri ve hemşirelerin de yer aldığı açıklandı.

Şüphelilerin, 45 bin liraya usulsüz çürük raporu aldırdığı saptandı. Zanlıların; sahte ön muayene belgelerini aralarında menfaat ilişkisi olan sağlık ocaklarından temin ettikleri, işbirliği halinde oldukları sağlık ocaklarından randevu alabilmeleri için asker kaçaklarına adres değişikliği yaptırdıkları belirlendi.



TURİSTİK HAVADİS
Sokak köpekleri herkesin korkulu rüyası haline geldi. Sunucu Ela Rümeysa Cebeci de İstanbul'un sosyetik semti Bebek'te köpeklerin saldırısına uğradığını belirtti. Tehlikeye dikkat çekti: İstanbul'umuz, turizm açısından çok teveccüh gören bir metropol ve her ülkeden insan geliyor. Bu da turizm açısından önemli bir kaynak. Bunun için sokak köpeklerini olması gerektiği yerde tutmalıyız. Aksi halde turizm açısından büyük sıkıntı oluşturur.





TAKASTA GİZLİ EL
ABD'li Wall Street Journal 2022'de Ankara'daki tutuklu değişiminin ve Gazze'deki rehine takasının detaylarını yazdı. Habere, "Gizli el Hakan Fidan" başlığı atıldı. "Türkiye olmasaydı, Hamasİsrail arasındaki takas olumsuz sonuçlanabilirdi. Türkiye'nin devreye girmesiyle süreç hızlandı" ifadesi kullanıldı. Fidan'ın hem Moskova hem de Washington'la yakın temas kurduğu anlatıldı.



TARİHİ AYIP
Sivas'ta 750 yıllık Çifte Minareli Medrese'yi kendini bilmezler, sprey boya ile yazı tahtasına çevirdi. İfadeleri okuyanlar tepki gösterdi. Yazıyı yazan 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.



KABİNEDE TEHDİT 'WAR'
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Cenin'deki caminin hoparlörlerinden Yahudi duası okuyan İsrail askerine ceza verilmesi konusunda tartıştı. Ben Gvir, Halevi'ye "Siyasi rütbem var. Kararı biz veririz" diye sert çıktı. Buna sinirlenen Halevi de Gvir'e "Beni tehdit etmeyin, nefes almanız bile mucize olur" çıkışını yaptı.


TRAJİK!
Kırklareli Lüleburgaz'da İlkay Çetinkaya yönetimindeki otomobil ile Eşref Ayhan idaresindeki otomobil, trafikte karşı karşıya geldi. Çetinkaya, Ayhan'ın ters yönden geldiğini söyledi. Sürücüden aracını geriye çekmesini istedi. Bunun üzerine sürücüler kavga etti. Ayhan, aracına yönelerek aldığı silahla Çetinkaya'yı kurşuna dizdi. Kanlar içinde kalan İlkay Çetinkaya, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



YUSUF'UN MERMİYLE İMTİHANI
Batman'da maça gitmek için evden çıkan Y.E.Ö (16), birden yere yığıldı. Başına yorgun mermi isabet ettiği anlaşıldı. Riskli olduğu için alınmayan mermi çekirdeği ile 1.5 aydır yaşayan Y.E.Ö , "Ayağımı düzeltmeye çalışıyoruz. Fizik tedavi görüyorum. Kolum için zor ama inşallah yavaş yavaş düzelecek, zor yürüyorum. Birilerinin 5-10 saniyelik zevki yüzünden ben de ailem de yıprandık. Sağlığıma kavuşup, kavuşamayacağım belli değil. Mermiyi sıkanın yakalanmasını istiyorum" dedi.





92 MİLYON DEVRETTİ
6+JOKER bilen çıkmayınca 92 milyon 39 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, bir milyon 25 bin lira kazandı. 4 bilenler 6 bin 833'er, 3 bilenler 424'er, 2 bilenler 37'şer lira alacak.



1.2 MİLYON DEVRETTİ
5+1 BİLEN çıkmayınca bir milyon 230 bin lira devretti. 5 bilenler 8 bin 372'şer, 4+1 bilenler 810'ar, 4 bilenler 96'şar, 3+1 bilenler 51'er, 3 bilenler 17'şer, 2+1 bilenler 20'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 10'ar lira alacak.


RAHAT UYU HAZAL
BalıkesiR Bandırma'da hurdacılık yapan Kadir Meşe, 15 Şubat'ta dini nikahla birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü, 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada 97 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Alpyörük, kurtarılamadı. Tutuklanan katil zanlısı, dün duruşmada "Ölmemişti, yeniden bıçaklamaya başladım" ifadesini kullandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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