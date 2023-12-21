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Afyon’da dehşet! Mert Muharrem Taşkın eski eşi Havva Şenol ve ailesini katletti

Mert Muharrem Taşkın, çocuğunu görmek için gittiği kayınpederinin evinde dehşet saçtı. Boşanma aşamasındaki eşi Havva Nur ile onun anne, baba ve anneannesini pompalı tüfekle hayattan kopardı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Aralık 2023 Güncelleme 21 Aralık 2023, 07:01
Afyon’da dehşet! Mert Muharrem Taşkın eski eşi Havva Şenol ve ailesini katletti

Afyonkarahisar'da önceki gece 23.00 sıralarında tüyler ürperten bir olay yaşandı. Havva Nur Şenol Taşkın (24), şiddetli geçimsizlik nedeniyle Mert Muharrem Taşkın'la (25) ayrılıp çocuğuyla birlikte babasının evine taşındı. Boşanma davası açtı.

Ancak kocası peşini bir türlü bırakmadı. Hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Mert Muharrem Taşkın, kayınpederine giderek çocuğunu görmek için ziyaret edince taraflar arasında tartışma çıktı.

YARIN BOŞANACAKLARDI
Taşkın, evin bahçe girişinde eşi Hava Nur Şenol Taşkın, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneannesi Emine Tanış'a pompalı tüfekle art arda 10 el ateş açtıktan sonra kaçtı. 4 kişi de hastanede kurtarılamadı. Polis ekipleri, katili Merkeze bağlı Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. Çiftin, yarın boşanma davalarının üçüncü duruşmasının yapılacağı anlaşıldı.

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