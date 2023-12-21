Yunus Emre Enstitüsü ve Lacivert dergi büyük ilgi gören yurt dışı etkinliklerine devam ediyor

Düzenlendiği her ülkede yoğun ilgiyle takip edilen etkinlik serisinin Almanya durağına Psikiyatrist Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar, Yazar Prof. Dr. Ekrem Demirli, Lacivert Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şair Mustafa Akar ve Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay konuşmacı olarak katıldı.

THY sponsorluğunda Berlin ve Frankfurt'ta iki ayrı günde düzenlenen etkinliğe Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Rahmi Göktaş, Berlin ve Frankfurt başkonsolosları, yerel kurum temsilcileri, de katıldı.

Psikiyatrist Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar, konuşmasında insan varlığının anlamına, insanın mutluluk arayışına ve hayatı değerli kılan konulardan bahsetti.

Anlamlı bir hayat için sorulması gereken sorulara değinen Prof. Dr. Sayar, "Hayatımı nasıl yaşamalıyım? Nasıl yaşarsam daha anlamlı bir soru ve cevap üretmiş olurum? Niçin buradayım? Varlık neyi aydınlatacak? Benim burada bulunuşumun gayesi nedir?" gibi soruların yanıtlarını katılımcılarla paylaştı.

Türk diasporasının ve Türk kültürüne ilgi duyan Almanların dikkatle takip ettiği etkinlikte, Yazar Prof. Dr. Ekrem Demirli ise Anadolu'nun büyük mutasavvıfı Yunus Emre'ye ve yüzyıllara meydan okuyan kadim öğretilerine değindi.

Zengin bir içeriğe sahip olan programların son bölümünde Türkiye'nin değerli isimleri, edebiyat, psikoloji ve medya alanlarında soruları yanıtladı.

Birbirinden özel konu başlıklarının ele alındığı "Yurt Dışı Buluşmaları" etkinliğiyle Türkiye ile diğer ülkeler arasında çeşitli alanlarda kültürel etkileşime zemin oluşturulması amaçlanıyor.