Togg dolandırıcılarına ağır fatura! Sahte site ile vurgun yapmaya çalıştılar: 18'er yıldan 60'ar yıla kadar hapis cezası talebi

Sahte internet sitesi aracılığıyla yerli ve milli imkanlar ile üretilen otomobil Togg'u satın almak isteyen vatandaşları dolandıran şüpheliler için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 6 şüpheli hakkında 18'er yıldan 60'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İşte detaylar...