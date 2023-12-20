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Togg dolandırıcılarına ağır fatura! Sahte site ile vurgun yapmaya çalıştılar: 18'er yıldan 60'ar yıla kadar hapis cezası talebi

Sahte internet sitesi aracılığıyla yerli ve milli imkanlar ile üretilen otomobil Togg'u satın almak isteyen vatandaşları dolandıran şüpheliler için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 6 şüpheli hakkında 18'er yıldan 60'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 21:35 Güncelleme 20 Aralık 2023, 21:37
Togg dolandırıcılarına ağır fatura! Sahte site ile vurgun yapmaya çalıştılar: 18’er yıldan 60’ar yıla kadar hapis cezası talebi 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Mart'ta "https://togg.satisonbasvuru.com/index.html" adresli internet sitesi üzerinden "Togg Mobil2 Girişim Grubuna Hoşgeldiniz" başlığı altında, "Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi"nin banka hesaplarının paylaşıldığı belirtildi.

Togg dolandırıcılarına ağır fatura! Sahte site ile vurgun yapmaya çalıştılar: 18’er yıldan 60’ar yıla kadar hapis cezası talebi 2

İddianamede, sitede söz konusu hesaplara ödeme yapılması istendiğinin tespit edildiği ve dolandırıcılık yapılabileceği şüphesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Togg dolandırıcılarına ağır fatura! Sahte site ile vurgun yapmaya çalıştılar: 18’er yıldan 60’ar yıla kadar hapis cezası talebi 3

Şüphelilerin, yerli otomobil TOGG çekilişine katılmak isteyen müştekileri söz konusu internet sitesine yönlendirdikleri anlatılan iddianamede, bu portal üzerinden müştekilerin kimlik ve iletişim bilgilerini temin edildiği aktarıldı.

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