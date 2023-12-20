Mert Muharrem Taşkın eski eşi Havva Şenol ve ailesini tüfekle vurdu! Geçtiğimiz yıl böyle anlatmıştı: Önüme pompalı tüfek koydular

Afyonkarahisar'da Mert Muharrem Taşkın, çocuğunu görmek için gittiği eski kayınpederinin evinde katliam yaptı.
Olay saat 23.00 sıralarında Afyonkarahisar merkeze bağlı Çağırbağ beldesi Uğur mahallesinde meydana geldi. Yaklaşık 3 yıl önce boşandığı Havva Şenol'un beldede bulunan baba evine giden Mert Muharrem Taşkın çocuğunu görmek istedi.
Ancak ziyaret sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aile üyeleri de dahil olunca Taşkın, evin bahçe girişinde eski eşi Havva Şenol, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış'a pompalı tüfekle art arda ateş açtı.
10 EL ATEŞ ETTİ
Mert Muharrem Taşkın aile üyelerine yaklaşık 10 el ateş ederek kaçtı.
Saçmaların isabet ettiği 4 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesleri nedeniyle çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen aynı aileden 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 4 kişi hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı evin önünde detaylı inceleme yaptı. Yapılan araştırmada 10 adet boş kartuş bulundu.
Olay sonrası kaçan katil zanlısı Taşkın merkeze bağlı Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada jandarmanın takibi sonrası yakalandı. Gözaltına alınan Mert Muharrem Taşkın'ın jandarmada sorgusuna başlanacağı kaydedildi.