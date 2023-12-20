Mert Muharrem Taşkın eski eşi Havva Şenol ve ailesini tüfekle vurdu! Geçtiğimiz yıl böyle anlatmıştı: Önüme pompalı tüfek koydular

Afyonkarahisar 'da Mert Muharrem Taşkın , çocuğunu görmek için gittiği eski kayınpederinin evinde katliam yaptı.

Ancak ziyaret sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aile üyeleri de dahil olunca Taşkın, evin bahçe girişinde eski eşi Havva Şenol, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış'a pompalı tüfekle art arda ateş açtı.

10 EL ATEŞ ETTİ

Mert Muharrem Taşkın aile üyelerine yaklaşık 10 el ateş ederek kaçtı.

Saçmaların isabet ettiği 4 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesleri nedeniyle çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen aynı aileden 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 4 kişi hayatını kaybetti.