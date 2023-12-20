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Mert Muharrem Taşkın eski eşi Havva Şenol ve ailesini tüfekle vurdu! Geçtiğimiz yıl böyle anlatmıştı: Önüme pompalı tüfek koydular

Afyonkarahisar’da Mert Muharrem Taşkın çocuğunu görmek için gittiği eski kayınpederinin evinde katliam yaptı. Ziyaret sırasında çıkan tartışmada Mert Muharrem Taşkın'ın pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu eski eşi Havva Şenol annesi, babası ve anneannesi hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan zanlı saklandığı barakada yakalandı. Öte yandan geçtiğimiz yıl Esra Erol'a katılan Havva Şenol evinin pompalı tüfekle basılıp tehdit edildiğini anlatmıştı.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 10:27 Güncelleme 20 Aralık 2023, 11:09
Mert Muharrem Taşkın eski eşi Havva Şenol ve ailesini tüfekle vurdu! Geçtiğimiz yıl böyle anlatmıştı: Önüme pompalı tüfek koydular

Afyonkarahisar'da Mert Muharrem Taşkın, çocuğunu görmek için gittiği eski kayınpederinin evinde katliam yaptı.

Olay saat 23.00 sıralarında Afyonkarahisar merkeze bağlı Çağırbağ beldesi Uğur mahallesinde meydana geldi. Yaklaşık 3 yıl önce boşandığı Havva Şenol'un beldede bulunan baba evine giden Mert Muharrem Taşkın çocuğunu görmek istedi.

Ancak ziyaret sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aile üyeleri de dahil olunca Taşkın, evin bahçe girişinde eski eşi Havva Şenol, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış'a pompalı tüfekle art arda ateş açtı.

10 EL ATEŞ ETTİ
Mert Muharrem Taşkın aile üyelerine yaklaşık 10 el ateş ederek kaçtı.

Saçmaların isabet ettiği 4 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesleri nedeniyle çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen aynı aileden 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 4 kişi hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı evin önünde detaylı inceleme yaptı. Yapılan araştırmada 10 adet boş kartuş bulundu.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı Taşkın merkeze bağlı Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada jandarmanın takibi sonrası yakalandı. Gözaltına alınan Mert Muharrem Taşkın'ın jandarmada sorgusuna başlanacağı kaydedildi.

ESRA EROL'DA PROGRAMINA KATILMIŞTI
Havva Şenol'un çocuk velayetinden dolayı Esra Erol'da programına katıldığı ve eşi ile eşininin ailesi tarafından hem fiziksel hem de psikolojik şiddet gördüğünü anlattığı ortaya çıktı.

"POMPALI TÜFEKLE TEHDİT EDİLDİM"
Havva Şenol programda eşi Mert Muharrem Taşkın'ın ailesinin önüne pompalı tüfek koyarak kendisini tehdit ettiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Onlar Afyon merkezde yaşıyor. Formalite icabı ailesi Antalya'ya taşındı. Önüme pompalı tüfek koydular bizimle Antalya'ya geleceksiniz dediler. Ben eşim ve çocuğumun oturduğu evi bastılar. Antalya'ya geleceksiniz bizimle birlikte dediler. Çocuğumu bana geri verin dedim. Zorla bana feraget ettirdiler."

Havva eşinden ve ailesinin psikolojik ve fiziksel şiddet gördünü söyledi.

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