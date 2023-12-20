SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Ütüsüz kıyafet derdine son! Gömlek, pantolon, tişörtleri jilet gibi yapıyor! Tek hamlede dümdüz yapmanızı sağlayacak

Ütü yapmak, özellikle sıcak havalarda oldukça zorlayıcı ve zaman alıcı bir iş haline gelebilir. Ancak, çamaşırlarınızı ütülemeden düzgün bir hale getirebileceğiniz doğal ve pratik yöntemler mevcut. Buhar, sirke, tuz, limon ve doğru kurutma teknikleri kullanarak çamaşırlarınızı kolayca düzeltebilirsiniz. İşte bu basit ve etkili yöntemlerle ilgili bazı detaylar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 10:54 Güncelleme 20 Aralık 2023, 09:44
Ütüsüz kıyafet derdine son! Gömlek, pantolon, tişörtleri jilet gibi yapıyor! Tek hamlede dümdüz yapmanızı sağlayacak

Ütü yapmak birçok kişi için külfet olabiliyor. Tam da bu noktada sık sık ütü yapmanıza gerek bırakmayacak tüyolar öne çıkıyor. Çamaşırlarınızı makineye atarken bu detaylara dikkat ederseniz ütü zahmetinden kurtulabilirsiniz. İşte o 5 etkili yöntem...

Buharlı İşlem:
Buhar, çamaşırlarınızın düzgün bir şekilde şekillenmesine yardımcı olabilir. Buharlı bir duş alabilir veya buhar makinesi kullanarak çamaşırlarınızı nemlendirip ardından düzgün bir şekilde katlayabilirsiniz. Bu yöntemle kırışıklıkları azaltabilir ve ütüleme işlemini kolaylaştırabilirsiniz.

Sirke Kullanımı:
Sirke, çamaşırlarınızın yumuşak ve düzgün olmasına katkı sağlar. Çamaşırlarınızı yıkamadan önce suya yarım bardak sirke ekleyebilir ve normal şekilde yıkayabilirsiniz. Sirke, kumaş liflerini yumuşatır ve ütüleme işlemini kolaylaştırır.

Tuzun Gücü:
Tuz, çamaşırlarınızın daha kolay ütülenmesine yardımcı olabilir. Yıkama öncesi suya birkaç kaşık tuz ekleyerek çamaşırlarınızın liflerini düzeltip yumuşatabilirsiniz.

Limon Suyu Ekleyin:
Limon suyu, çamaşırlarınızın daha parlak ve temiz görünmesine yardımcı olabilir. Çamaşırlarınızı yıkamadan önce bir limonun suyunu sıkarak suya ekleyebilir ve ardından normal şekilde yıkayabilirsiniz.

Düzgün Kurutma:
Çamaşırlarınızın düzgün bir şekilde kurutulması, ütüleme işlemini kolaylaştırabilir. Çamaşırlarınızı kuruturken, mümkünse düz bir şekilde asın ve herhangi bir buruşukluğu düzeltin. Bu, ütüleme işlemine başlamadan önce kumaşların daha düzgün olmasını sağlar.

Ev işlerini kolaylaştırmak ve zamanınızı daha verimli kullanmak için bu doğal önerileri deneyebilirsiniz.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Muhalefeti karıştıran operasyon! Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu savaşı resmen başladı: Kim kazanacak?
Ekrem İmamoğlu’nun bitmeyen diyeti! Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu hukuk tanımıyor! Villasını 80 metrekare daha büyüttü
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Cibaliye kuşatma altında! BM ‘ateşkes’ oylamasını erteledi
SON DAKİKA