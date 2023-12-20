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Osmanlı Devleti'nin bastırdığı ilk madeni para ortaya çıktı! Bursa'daki Darphane'de işte böyle üretilmiş

Osmanlı'nın ilk sikkesinin 1326 yılında Orhan Gazi tarafından Bursa'da basıldığı düşünülüyordu. Ancak son günlerde yapılan araştırmalar, Osmanlı'nın ilk başkenti olan Yenişehir'de Osmangazi döneminde basıldığına işaret ediyor. Üzerinde "Darphane-i Yenişehir" yazısı bulunan bu tarihi para şu anda İslam Eserleri Müzesi'nde sergileniyor. Osmanlı'nın kuruluş dönemine ait olduğu iddia edilen bu sikke tarihçi meraklıların dikkatini çekmeyi başardı.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 10:57 Güncelleme 20 Aralık 2023, 11:02
Osmanlı Devleti’nin bastırdığı ilk madeni para ortaya çıktı! Bursa’daki Darphane’de işte böyle üretilmiş

Osmanlı Devleti'nin ilk parasının izi İslam Eserleri Müzesi'nde bulundu. Yapılan araştırmalar ve ortaya atılan iddialar Osmanlı'nın kuruluş dönemine ait olan ve Yenişehir'de basıldığı belirtilen paranın, tarihçiler tarafından keşfedildiğini ortaya koydu. Peş peşe konuşulan iddialar tarih meraklılarında büyük bir heyecan yaratttı.

TARİHE IŞIK TUTUYOR

Tarihçiler bu keşfin Osmanlı'nın kuruluş dönemine ilişkin bilgileri aydınlattığını belirtiyor. Osmanlı'nın ilk parasının bulunması, Yenişehir'in başkentliğini, ve darphanenin faaliyet gösterdiğini iddia ederek yeni bir tartışma konusu oldu.

Tarihçiler "Osmanlı'nın kuruluş dönemi ile ilgili tarihler incelendiği zaman birçok konunun ortada kaldığı ya da tam olarak aydınlatılamadığı görülmektedir" diyor.

Daha önce bulunan diğer paraların Osmangazi dönemine ait olduğu iddia edilse de, bu paraların ilgi görmediğini söyleyen tarihçiler paranın benzerlikleri ve tarihi önemi nedeniyle dikkat çekmesi gerektiğini vurguluyor.

Ancak paranın tek olması ve sahte olarak tabir edilmesi, tarih çevrelerinden yeterli ilgiyi görmemesine neden olmuştu.

1990'lı yıllarda ortaya çıkan bir Osman Gazi dönemine ait para da ilgi çekmemişti. Ancak son iddialar tarihi açıdan Osmanlı tarihinin ilk dönemine dair yeni bilgiler sunma potansiyeline sahip görünüyor.

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