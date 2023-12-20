Osmanlı Devleti’nin bastırdığı ilk madeni para ortaya çıktı! Bursa’daki Darphane’de işte böyle üretilmiş

Osmanlı Devleti'nin ilk parasının izi İslam Eserleri Müzesi'nde bulundu. Yapılan araştırmalar ve ortaya atılan iddialar Osmanlı'nın kuruluş dönemine ait olan ve Yenişehir'de basıldığı belirtilen paranın, tarihçiler tarafından keşfedildiğini ortaya koydu. Peş peşe konuşulan iddialar tarih meraklılarında büyük bir heyecan yaratttı.

TARİHE IŞIK TUTUYOR Tarihçiler bu keşfin Osmanlı'nın kuruluş dönemine ilişkin bilgileri aydınlattığını belirtiyor. Osmanlı'nın ilk parasının bulunması, Yenişehir'in başkentliğini, ve darphanenin faaliyet gösterdiğini iddia ederek yeni bir tartışma konusu oldu.