Yüksek fatura derdine son verin! 5 formülle doğal gaz faturanız %50 yarı yarıya inecek

Kombi ve Petek Bakımı: Kombi ayarları, doğal gaz tüketimini azaltmanın ilk adımıdır. Yıllık kombi bakımlarını ihmal etmemek, petek bakımlarını düzenli olarak yaptırmak, doğal gaz faturası nı düşürmenin temel faktörleridir. Ancak peteklerin aşırı sık yıkanması, performans düşüklüğüne ve çürümeye neden olabilir.

Kullanılmayan Petekleri Kapatmayın: Kullanılmayan odalardaki petekleri kapatmak, doğal gaz faturasını düşürmek yerine kombinin daha yüksek devirde çalışmasına neden olabilir. Bu durum, termostatın odadaki soğukluğu algılamasını etkileyerek kombinin daha fazla çalışmasına yol açabilir.

Kombi Fanlarını Temizletin: Usta, kombi fanlarının düzenli temizlenmesinin önemine vurgu yapıyor. Temizlenmeyen fanlar, daha fazla doğal gaz tüketimine sebep olabilir ve yüksek faturalara neden olabilir. Ayrıca, yasa dışı kombi tesisatçılarına güvenilmemesi konusunda uyarıyor.