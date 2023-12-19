Fatih’te bebek ölümünde korkunç rapor: Kanında metamfetamin çıktı



BEBEĞİN KANINDA METAMFETAMİN ÇIKTI

Bebeğin otopsisinde, iç ve dış muayenesinde yaralanma bulunmadığı, ancak kanında uyuşturucu uyarıcı maddelerden metamfetamin bulunduğu, idrarda uyuşturucu uyarıcı maddelerden amfetamin, metamfetamin ile ilaç etkin maddelerinden lidokain bulunduğu, göz içi sıvısında metamfetamin bulunduğu, ölümün uyarıcı madde zehirlenmesi sonucu meydana geldiği tespiti yapıldı. Evde bulunan mamada içinde ise uyuşturucu veya uyarıcı bir madde bulunmadı.



BEBEĞİ UYUŞTURUCU VEREREK ZEHİRLEDİKLERİ GEREKÇESİYLE DAVA AÇILDI

Bunun üzerine savcılık, olay günü evden ayrılan Cherif Cossaw hakkında yakalama kararı çıkardı. Şüpheli annenin savcılıkça alınan ifadesinde de, Cherif'i olaydan sonra görmediğini, hamile kalmadan önce uyuşturucu madde kullandığını, bebeğin doğmasının ardından uyuşturucu kullanmadığını söyledi. Anne Chaimae, diğer şüpheli Cherif'in uyuşturucu kullandığını bildiğini ancak evde içmediğini, bebeğinin neden öldüğünü bilmediğini, polise Cherif'in öldürmüş olabileceğini söylediğini, bebeği öldürmediğini söyledi. Bunun üzerine şüpheli Chaimae El Omarı, 1 Mart 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, her iki sanık hakkında fikir ve eylem birliği içerisinde bebeğe uyuşturucu madde vererek zehirledikleri ve ölümüne sebebiyet verdikleri gerekçesiyle "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.



"ANNE SÜTÜYLE DE GEÇMİŞ OLABİLİR, GIDALARLA DA VERİLMİŞ OLABİLİR"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, ölen bebek El Omarı'nın ölüm saati ve uyuşturucu maddenin ölüm saatinden ne kadar zaman önce verilmiş olabileceği konusunda Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulundan hazırlanan rapor ulaştı. Bu raporda, "Bebeğin ölümünün 13 Nisan 2022 tarihi saat 05.00'dan önceki 6 saatlik zaman dilimi içerisinde gerçekleşmiş olduğu, ölümüne neden olan uyarıcı maddenin anne sütüyle bebeğe geçmiş olabileceği gibi gıdalarla veya sulandırılarak ağız yoluyla da verilebileceği, mevcut verilerle bu iki durum arasında tıbben ayrım yapılamadığı, ölümüne neden olan uyarıcı maddelere ölümünden önceki 24 saat içerisinde maruz kalınmış olduğu" belirtildi.





KAÇAK SANIK DA YAKALANDI

Davalar devam ederken Cherif Cossaw, 28 Eylül 2023'te yakalanarak tutuklandı. Chaimae ve eşiyle 4 yıl önce komşuluk yaptıkları için tanıştıklarını, Chaimae'nin eşi cezaevine gönderilince kendisine zaman zaman uğrayarak bebek bezi, süt, mama götürdüğünü, aralarında ilişki olmadığını söyleyen Cossaw, Chaimae'nin evinde uyuşturucu kullandığını belirterek "Chaimae, metamfetamin kullanırdı, bazı zamanlarda üç gün uyuyamazdı, ben o dönemde metamfetamin kullanmazdım. Olay günü gece saat 02.00 - 03.00 arası bir saatte gittiğimi hatırlıyorum, dışarıda hap ve esrar kullanmıştım. Eve gittim, evde de esrar kullanmak için sararken uyuyup kalmışım. Eve gittiğimde diğer sanık odada uyuyordu, bebek de yanında yatıyordu, odanın kapısı açıktı, oradan baktım ve salona geçtim. Onun evi benim evim gibiydi. Gece çocuğa el sürmedim. Çocuğun ne şekilde öldüğünü bilmiyorum. Bebeği yerde görmedim" dedi.