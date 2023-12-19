Çatalca’da feci kaza: Pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş hayatını kaybetti

Çatalca'da meydana gelen trafik kazasında 2 pilot hayatını kaybetti.
THY görevli Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve E.E, uçuşlarının olmadığı gün sabah saatlerinde aynı aynı araçta Çatalca istikametinde ilerliyordu.
Bu sırada kaptan pilot E.E kullandığı araç bir TIR'a arkadan çarptı.
Fotoğrafta: Oğuzhan Dağ
2 PİLOT OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Feci kazada THY'de görevli kaptan pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş olay yerinde hayatını kaybetti.
Fotoğrafta: Ekin Güneş
1 PİLOT YARALI
Yaralı olarak kurtarılan E.E ise hastaneye kaldırıldı.