Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’a adli kontrol



TÜNEL GÖRÜNTÜ

İsrail, Gazze'yi tamamen haritadan silmek için operasyonlarına hız verdi. Yeraltı tünellerini tespit etmek için her türlü operasyonu gerçekleştirdi. Gazze'nin kuzeyindeki tünelin, 4 km. daha uzun olduğu ve en derin noktasının 50 metreye ulaştığı kaydedildi. Girişlerinden biri, Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'nın yakınında olan tünelin, birçok kol ve karmaşık ağdan oluştuğuna işaret edildi. Atık su gideri, elektrik ve iletişim hatları bulunan tünelde, Hamas'a ait çok sayıda savaş malzemesi olduğu" iddia edildi.





TANINMAK İSTİYO'RUS'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TASS haber ajansına demeç verdi. Rusya Lideri Vladimir Putin'e seslendi. Başkan Putin'den bizzat Kuzey Kıbrıs ile ilişkiler konusunu ele almasını rica ediyorum" dedi. Tatar, Moskova'nın KKTC ile doğrudan ilişkileri olmasının, "Rusya dahil tüm ülkelerle ilişkilerini geliştirmek isteyen Türkiye'ye de fayda sağlayacağını" belirtti.





ASAL KAPIŞMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, verdiği sözlerin büyük bölümünü yerine getiremedi. Tam 1.1 milyon kişi, İmamoğlu'ndan desteğini çekti. Başkan Tayyip Erdoğan'ın "Özellikle İstanbul'u kazanmaktan başka çaremiz, lüksümüz yok. Ona göre çalışacağız" dediği öğrenildi. Bu arada ASAL araştırma şirketinin anketine göre "İmamoğlu'na oy vermem" diyenlerin oranının yüzde 46'ya" yükseldiği, "Oy veririm" diyenlerin ise 41.5'ta kaldığı kaydedildi.



KAZA PANİĞİ

ABD Başkanı Joe Biden, Wilmington şehrinde 2024 seçimleriyle ilgili oluşturulan kampanya merkezini ziyaret etti. Görevlilerle bir araya geldi. Dönüş için aracına doğru yöneldiği sırada, konvoyda talihsiz bir kaza meydana geldi. Çarpma sesiyle irkilen Biden, panikledi. Korumaları tarafından, içinde eşi Jill Biden'ın bulunduğu zırhlı araca bindirildi.