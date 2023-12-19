Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’a adli kontrol

MONEY!
ABD'NİN Virginia eyaletinde Jessica Vincent isimli kadın, ikinci el mağazasından 3.99 dolara aldığı vazonun bir koleksiyon parçası olduğunu fark etti. Virginia'nın Hannover ilçesindeki mağazadan satın aldığı vazonun altına 'M' harfinin kazındığını gören Vincent, bunun Venedik yakınlarında cam işçiliğiyle bilinen İtalyan adası Murano'yu temsil ettiğini ve parayı çağrıştırdığını düşündü. Haklı da çıktı. Vazo, Avrupa'da bir sanat koleksiyoncusuna 107 bin 100 dolara satıldı. Wright Müzayede Evi'nin başkanı başkanı Richard Wright, "Fotoğrafları gördüğüm anda gerçekten iyi bir hisse kapıldım" dedi.
TRUMP: HEPSİNİ GÖNDERECEĞİZ
ABD eski Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında Nevada eyaletinde düzenlediği toplantıda, seçilmesi halinde göçmenleri ülkeden gönderme taahhüdünü bir kez daha dile getirdi. Nevada'da konuşan Trump, "Büyük Amerika için göçmenleri ülkemizden göndereceğiz" dedi.
89 MİLYON DEVRETTİ
6+Joker bilen çıkmayınca 89 milyon 541 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 11 bin 53'er, 3 bilenler 380'er, 2 bilenler 36'şar lira alacak.
381 BIN LİRA DEVRETTI
10 BİLEN çıkmayınca 381 bin 394 lira devretti. 9 bilenler 8 bin 445'er, 8 bilenler 630'ar, 7 bilenler 118'er, 6 bilenler 20'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 18'er lira ikramiye alacak.
GÜMÜŞHANE'DE 4.1'Lİ KABUS!
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dün akşam saat 23.23'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 5 dakika sonra bu kez 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu. Çifte depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.
DENİZDEN ACI ÇIKTI
İstanbul Beşiktaş'ta 3 ay önce İran uyruklu Jabar Sabokah, suya düşen kız arkadaşını kurtarmak için denize atladı. Kız çevredekiler tarafından kurtarılırken, genç kayboldu. Sobakah'ın cesedi, dün akşam balıkçılar tarafından bulundu.