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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’a adli kontrol

Pendik ve Kocaeli'de eski eşi Mehmet Bilir'e ait işyerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, 5 kişi ile birlikte mahkemeye sevkedildi. İşte sizler için derlediğimiz 19 Aralık tarihli TAKVİM yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Aralık 2023 Güncelleme 19 Aralık 2023, 07:01
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’a adli kontrol

Pendik ve Kocaeli'de eski eşi Mehmet Bilir'e ait işyerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, 5 kişi ile birlikte mahkemeye sevkedildi. Ece Ronay ve Berat Elmacı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mehmet Sedat Atılgan, Serhat Gögmen ve Uğur Elmacı, 'silahla tehdit' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklandı. Suça sürüklenen R.E.'nin işlemleri devam ediyor.


KARALAHANAYI YEDiRMEYİZ
Tasteatlas, dünyanın en kötü 100 yemeği listesini açıkladı. Listede karalahana çorbası da yer aldı. Ancak bu karar tüm Türkiye'nin tepkisini topladı. Ordu'nun Perşembe İlçesi'nde de karalahana çorbası etkinliği yapıldı. Vatandaşlara 2 saatte 4 bin kase karalahana çorbası dağıtıldı. Çorbasını yudumlayan vatandaşlar "Onlar bu lezzetin nereden bilecekler" deyip listeyi yapanlara tepki yolladı.


BAKLAVA DA BİZİM ŞENGÖR DE!
Prof. Dr. Celal Şengör'ün Yunanistanlı benzeri görenleri şoka uğrattı. Televizyon programcısı Ilias Alexiou'nun Prof. Dr. Celal Şengör'e olan benzerliği sosyal medyayı salladı. İkili arasındaki benzerliği görenler birbirinden ilginç yorumlar yazdı. İşte sosyal medyadaki mesajları:
Baklavayı da kokoreçi de Celal Şengör'ü de kaptırmayız.
Aman dikkat edin İlber Ortaylı'yı da kopyalamasınlar.
Yannis yaptınız komşu!
Celalis Şengör olsa gerek!


TÜNEL GÖRÜNTÜ
İsrail, Gazze'yi tamamen haritadan silmek için operasyonlarına hız verdi. Yeraltı tünellerini tespit etmek için her türlü operasyonu gerçekleştirdi. Gazze'nin kuzeyindeki tünelin, 4 km. daha uzun olduğu ve en derin noktasının 50 metreye ulaştığı kaydedildi. Girişlerinden biri, Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'nın yakınında olan tünelin, birçok kol ve karmaşık ağdan oluştuğuna işaret edildi. Atık su gideri, elektrik ve iletişim hatları bulunan tünelde, Hamas'a ait çok sayıda savaş malzemesi olduğu" iddia edildi.



TANINMAK İSTİYO'RUS'
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TASS haber ajansına demeç verdi. Rusya Lideri Vladimir Putin'e seslendi. Başkan Putin'den bizzat Kuzey Kıbrıs ile ilişkiler konusunu ele almasını rica ediyorum" dedi. Tatar, Moskova'nın KKTC ile doğrudan ilişkileri olmasının, "Rusya dahil tüm ülkelerle ilişkilerini geliştirmek isteyen Türkiye'ye de fayda sağlayacağını" belirtti.



ASAL KAPIŞMA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, verdiği sözlerin büyük bölümünü yerine getiremedi. Tam 1.1 milyon kişi, İmamoğlu'ndan desteğini çekti. Başkan Tayyip Erdoğan'ın "Özellikle İstanbul'u kazanmaktan başka çaremiz, lüksümüz yok. Ona göre çalışacağız" dediği öğrenildi. Bu arada ASAL araştırma şirketinin anketine göre "İmamoğlu'na oy vermem" diyenlerin oranının yüzde 46'ya" yükseldiği, "Oy veririm" diyenlerin ise 41.5'ta kaldığı kaydedildi.


KAZA PANİĞİ
ABD Başkanı Joe Biden, Wilmington şehrinde 2024 seçimleriyle ilgili oluşturulan kampanya merkezini ziyaret etti. Görevlilerle bir araya geldi. Dönüş için aracına doğru yöneldiği sırada, konvoyda talihsiz bir kaza meydana geldi. Çarpma sesiyle irkilen Biden, panikledi. Korumaları tarafından, içinde eşi Jill Biden'ın bulunduğu zırhlı araca bindirildi.


DERİN ARAMA
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında teknesi bulunan ama kendisine ulaşılamayan Denizlili iş adamı Faber Mermer Yönetim Kurulu üyesi Yasin Cinkaya'yı bulmak için denizden ve havadan arama çalışmaları beşinci günde de devam etti. İzmir ve İstanbul'dan bölgeye gidecek olan dalgıç ekipleri ile deniz dibinden de arama çalışması yapılacağı açıklandı. Ekipler şimdiye kadar Eşek Adası etrafındaki arama çalışmalarından sonuç alamazken, arama alanının genişletildiği, çalışmalara bölgedeki balıkçı teknelerinin de destek vereceği öğrenildi.



MONEY!
ABD'NİN Virginia eyaletinde Jessica Vincent isimli kadın, ikinci el mağazasından 3.99 dolara aldığı vazonun bir koleksiyon parçası olduğunu fark etti. Virginia'nın Hannover ilçesindeki mağazadan satın aldığı vazonun altına 'M' harfinin kazındığını gören Vincent, bunun Venedik yakınlarında cam işçiliğiyle bilinen İtalyan adası Murano'yu temsil ettiğini ve parayı çağrıştırdığını düşündü. Haklı da çıktı. Vazo, Avrupa'da bir sanat koleksiyoncusuna 107 bin 100 dolara satıldı. Wright Müzayede Evi'nin başkanı başkanı Richard Wright, "Fotoğrafları gördüğüm anda gerçekten iyi bir hisse kapıldım" dedi.



TRUMP: HEPSİNİ GÖNDERECEĞİZ
ABD eski Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında Nevada eyaletinde düzenlediği toplantıda, seçilmesi halinde göçmenleri ülkeden gönderme taahhüdünü bir kez daha dile getirdi. Nevada'da konuşan Trump, "Büyük Amerika için göçmenleri ülkemizden göndereceğiz" dedi.


89 MİLYON DEVRETTİ
6+Joker bilen çıkmayınca 89 milyon 541 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 11 bin 53'er, 3 bilenler 380'er, 2 bilenler 36'şar lira alacak.


381 BIN LİRA DEVRETTI
10 BİLEN çıkmayınca 381 bin 394 lira devretti. 9 bilenler 8 bin 445'er, 8 bilenler 630'ar, 7 bilenler 118'er, 6 bilenler 20'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 18'er lira ikramiye alacak.

GÜMÜŞHANE'DE 4.1'Lİ KABUS!
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dün akşam saat 23.23'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 5 dakika sonra bu kez 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu. Çifte depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

DENİZDEN ACI ÇIKTI
İstanbul Beşiktaş'ta 3 ay önce İran uyruklu Jabar Sabokah, suya düşen kız arkadaşını kurtarmak için denize atladı. Kız çevredekiler tarafından kurtarılırken, genç kayboldu. Sobakah'ın cesedi, dün akşam balıkçılar tarafından bulundu.

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