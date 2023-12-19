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Mantarların arasındaki hamsterı ancak yüksek IQ'su olanlar şipşak buluyor

Günümüzde optik illüzyonlar, sadece görsel bir aldatmaca olmanın ötesine geçerek sosyal medya platformlarında popüler bir fenomen haline geldi. İnsanları etkileyen bu illüzyonlar aynı zamanda zeka testleri olarak da kullanılıyor. Peki, mantarların arasındaki hamsterı bulabilir misin? İşte bu türden bir optik illüzyon örneği!

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 16:03 Güncelleme 19 Aralık 2023, 16:03
Mantarların arasındaki hamsterı ancak yüksek IQ’su olanlar şipşak buluyor

Optik illüzyonlar insanların dikkatini çekmek ve zekalarını test etmek için mükemmel bir araçtır. Bu yeni viral optik illüzyon resminde renkli ve farklı boyutlarda mantarlar arasında gizlenmiş bir fare bulunuyor. Sosyal medya kullanıcılarına yöneltilen meydan okuma ise bu fareyi sadece 15 saniye içinde bulmak.

MANTARLARIN ARASINDAKİ HAMSTERI BULABİLİR MİSİN?

Bu görüntü yayınlandıktan kısa süre sonra viral oldu. Fareyi bulmak için verilen süre başlangıçta ortalama 20 saniye iken, bazı hızlı gözler bu süreyi 17 saniyeye kadar düşürdü. Şimdi ise rekoru kırmak için size de 15 saniye veriliyor.

DETAYLAR NELER DİYOR?

Resimdeki mantarlar, farklı renk ve boyutlarda tasarlanmış. Bu çeşitlilik, farenin tespit edilmesini güçleştiriyor. Ancak zorluğa rağmen, birçok kişi bu sürede başarılı olabiliyor.

İpuçlarından biri turuncu bir mantarın arkasında gizlenmiş fareyi bulmak. Farenin sadece kafası ve gözleri görünüyor, bu yüzden tüm gövdesini aramak gerekmeyebilir.

İŞTE FARE ORADA!

Fareyi bulanlar, yeni rekortmen olma şansına sahip. Bu ilginç ve eğlenceli meydan okuma, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılıyor ve herkesin zekasını test etme fırsatı sunuyor.

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