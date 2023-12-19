Mantarların arasındaki hamsterı ancak yüksek IQ’su olanlar şipşak buluyor

Optik illüzyonlar insanların dikkatini çekmek ve zekalarını test etmek için mükemmel bir araçtır. Bu yeni viral optik illüzyon resminde renkli ve farklı boyutlarda mantarlar arasında gizlenmiş bir fare bulunuyor. Sosyal medya kullanıcılarına yöneltilen meydan okuma ise bu fareyi sadece 15 saniye içinde bulmak.

MANTARLARIN ARASINDAKİ HAMSTERI BULABİLİR MİSİN? Bu görüntü yayınlandıktan kısa süre sonra viral oldu. Fareyi bulmak için verilen süre başlangıçta ortalama 20 saniye iken, bazı hızlı gözler bu süreyi 17 saniyeye kadar düşürdü. Şimdi ise rekoru kırmak için size de 15 saniye veriliyor.