Bağdat Caddesi’nde çıplak gezen Melisa Yaren Aydınalp’in cezası belli oldu! Akılalmaz savunma

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesinde çıplak gezen Melisa Yaren Aydınalp'in cezası belli oldu.
Melisa Yaren Aydınalp 10 Aralık Pazar günü Bağdat Caddesinde eline bir pankart alarak yarı çıplak soyundu.
İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesinde çıplak gezen Melisa Yaren Aydınalp'in cezası belli oldu.
Melisa Yaren Aydınalp 10 Aralık Pazar günü Bağdat Caddesinde eline bir pankart alarak yarı çıplak soyundu.
MELİSA YAREN AYDINALP'E TEPKİLER YÜKSELDİ
"Memelere özgürlük" yazan pankartla çıplak gezen Aydınalp'e tepkiler yükselirken bir adam Aydınalp'in elindeki pankartı yırtıp attı.
HAYASIZCA HAREKETLER SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay sonrasında Melisa Yaren Aydınalp hakkında soruşturma başlatıldı.
Gözaltına alınan Aydınalp, Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirildi. "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan hakimliğe sevk edilen Aydınalp yurtdışı çıkış yasağı ve 3 ay boyunca Pazartesi ve Perşembe günleri en yakın kolluk birimine imza atma şartıyla serbest bırakıldı.
AKILALMAZ SAVUNMA
Melisa Yaren Aydınalp hakimlikteki sorgusunda, "Sormuş olduğunuz görüntülerdeki kişi benim. Elimde 'Memelere özgürlük' yazan bir pankartla protesto hakkımı kullanmak için yürüyüş yapıyordum. Bu esnada arkadaşım da beni çekiyordu. Vücudumun herhangi bir mahrem yeri açıkta değildi. Hayasızca bir hareketim olmadı. Ne zaman bu şekilde normal kıyafetlerimle de yürüyüş yapsam gözaltına alınıyorum. Bu durum benim eğitim öğretim hayatımı da aksatıyor. Hakkımda istenen tedbirin reddine karar verilmesini talep ediyorum. Sürekli aynı şeyi yaşıyorum" ifadeleriyle kendisini savundu.
DAHA ÖNCE CEZA ALMIŞTI
Melisa Yaren Aydınalp geçtiğimiz aylardayine sokakta ip mayoyla gezerken görülmüştü.
Aydınalp'e 2 kez kütüphaneye giderek ahlak ve toplumsal değerler üzerine kitaplar okuma cezası verilmişti.