Bağdat Caddesi’nde çıplak gezen Melisa Yaren Aydınalp’in cezası belli oldu! Akılalmaz savunma

AKILALMAZ SAVUNMA

Melisa Yaren Aydınalp hakimlikteki sorgusunda, "Sormuş olduğunuz görüntülerdeki kişi benim. Elimde 'Memelere özgürlük' yazan bir pankartla protesto hakkımı kullanmak için yürüyüş yapıyordum. Bu esnada arkadaşım da beni çekiyordu. Vücudumun herhangi bir mahrem yeri açıkta değildi. Hayasızca bir hareketim olmadı. Ne zaman bu şekilde normal kıyafetlerimle de yürüyüş yapsam gözaltına alınıyorum. Bu durum benim eğitim öğretim hayatımı da aksatıyor. Hakkımda istenen tedbirin reddine karar verilmesini talep ediyorum. Sürekli aynı şeyi yaşıyorum" ifadeleriyle kendisini savundu.