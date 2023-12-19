SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kırklareli'nde ölümlü "yol verme" kavgası! O anlar saniye saniye kayıtlarda

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yol verme sebebiyley kavga çıktı. Bir kişinin öldüğü silahlı kavganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 16:50 Güncelleme 19 Aralık 2023, 16:50
Kırklareli’nde ölümlü yol verme kavgası! O anlar saniye saniye kayıtlarda

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı yol verme kavgasının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Hürriyet Caddesi'nde 17 Aralık Pazar günü İ.Ç. ile E.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, E.A'nın otomobilinden aldığı silahla yaraladığı İ.Ç, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli E.A, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerin yol verme kavgasının çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı.

Kayıtlarda tarafların yol verme nedeniyle önce kavga ettikleri daha sonra E.A'nın otomobilinden aldığı silahla İ.Ç'ye ateş ettiği görülüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Meral Akşener baltaları çıkardı savaş başladı: Korkaklar | CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu operasyonu itiraf etti
Başkan Erdoğan’dan Macaristan dönüşü uçakta önemli açıklamalar
Karmod
SON DAKİKA