Kanlı yastık! Sevgilisini 7 kurşunla yaralamıştı! Dehşet evinden kan donduran detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayın adresi Bursa'nın Osmangazi İlçesi'ydi. 22 Haziran'da yaşanan olayda Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. ile oturan İlyas Sarıkaya mahalleden arkadaşı R.Ö. evine çağırdı. Ardından sevgilisi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Özaslan'ı tabanca ile vurdu. Özaslan, beline ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Ardından sevgilisi F.O.'ya ateş açan Sarıkaya, vücuduna isabet eden 7 kurşunla yaralanan kadına 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu.