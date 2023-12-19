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Kanlı yastık! Sevgilisini 7 kurşunla yaralamıştı! Dehşet evinden kan donduran detaylar ortaya çıktı

Bursa’da İ.S’nın sevgilisiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşı R.Ö’yı öldürdüğü, sevgilisini de yaralayıp 21 gün boyunca cinsel istismarda bulunduğu olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. S, silah sesinin duyulmaması için yastığı susturucu olarak kullandı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Aralık 2023 Güncelleme 19 Aralık 2023, 07:01
Kanlı yastık! Sevgilisini 7 kurşunla yaralamıştı! Dehşet evinden kan donduran detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayın adresi Bursa'nın Osmangazi İlçesi'ydi. 22 Haziran'da yaşanan olayda Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. ile oturan İlyas Sarıkaya mahalleden arkadaşı R.Ö. evine çağırdı. Ardından sevgilisi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Özaslan'ı tabanca ile vurdu. Özaslan, beline ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Ardından sevgilisi F.O.'ya ateş açan Sarıkaya, vücuduna isabet eden 7 kurşunla yaralanan kadına 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu.

MERMİ İZİ VARDI
Katliamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İ.S, F.O.'yu silah sesi duyulmasın diye üzerine yastık bastırarak, vurduğu tespit edildi. Polisin ifadesine başvurduğu bina sakinlerinden E.A'de kurşun delikleri olan yastığı gördüğünü ve silah sesi duymadıkları için S'nın F.O.'yu, silahın üzerini yastıkla bastırarak vurduğunu söylediği öğrenildi.

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