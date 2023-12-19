HAVA DURUMU | Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Aralık Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan yeni rapora göre; yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Öte yandan Türkiye'nin perşembe gününden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporuna göre; perşembe gününden itibaren yurt genelinde yeni bir soğuk hava dalgası etkili olacak. Meteoroloji, tarafından yayımlanan son verilere gçre; Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülke genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu