HAVA DURUMU | Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporuna göre; perşembe gününden itibaren yurt genelinde yeni bir soğuk hava dalgası etkili olacak. Meteoroloji, tarafından yayımlanan son verilere gçre; Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.