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Ehliyet ve kimliğini henüz yenilememiş olanlar dikkat! Son tarih belli oldu

2024 yılına yaklaşılırken vatandaşların gündemini eski tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemleri meşgul etmeye başladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklama ile birlikte, eski tip nüfus cüzdanları ve sürücü belgelerinin yenileme sürecine dair önemli detaylar netlik kazandı. Kimlik ve ehliyet yenileme işlemleri için randevu almanız gerekiyor.

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 14:07 Güncelleme 19 Aralık 2023, 14:07
Ehliyet ve kimliğini henüz yenilememiş olanlar dikkat! Son tarih belli oldu

Vatandaşlar, 2023'ün sonlarına yaklaşırken eski tip kimlik kartları ve sürücü belgelerini yenileme süreci hakkında detaylı bilgiler aramaya başladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalar vatandaşların bu süreci sorunsuz tamamlamaları için önemli yönergeler içeriyor.

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH

Türkiye'deki vatandaşlar için büyük bir önem arz eden ehliyet yenileme sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2022'ye kadar tamamlanması gereken ehliyet yenileme işlemleri 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. Bu karar 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerini kapsıyor.

NÜFUS CÜZDANI YENİLEME İŞLEMİ İÇİN TARİH VAR MI?

Nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi sürecinde ise bir son tarih belirtilmedi. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, vatandaşların nüfus cüzdanlarını kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar kullanmaları mümkün olacak.

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Kimlik kartı yenilemek isteyen vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün https://randevu.nvi.gov.tr/ adresindeki web portalından ya da Alo 199 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden randevu alabilirler. Randevu gününde, eski kimlik ve biyometrik fotoğraf ile nüfus müdürlüklerine gidilerek işlem tamamlanabilir.

2023 KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ

Kimlik yenileme işlemi için gerekli olan ücretin randevu alınmadan önce yatırılması gerekmektedir. 2023 yılında kimlik yenileme ücretleri şu şekilde belirlenmiştir:

Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 83 TL
Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 83 TL
Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli 83 TL
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli 166 TL

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