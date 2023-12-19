Ehliyet ve kimliğini henüz yenilememiş olanlar dikkat! Son tarih belli oldu

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Kimlik kartı yenilemek isteyen vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün https://randevu.nvi.gov.tr/ adresindeki web portalından ya da Alo 199 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden randevu alabilirler. Randevu gününde, eski kimlik ve biyometrik fotoğraf ile nüfus müdürlüklerine gidilerek işlem tamamlanabilir.
2023 KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ
Kimlik yenileme işlemi için gerekli olan ücretin randevu alınmadan önce yatırılması gerekmektedir. 2023 yılında kimlik yenileme ücretleri şu şekilde belirlenmiştir:
Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 83 TL
Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 83 TL
Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli 83 TL
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli 166 TL