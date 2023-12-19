Ehliyet ve kimliğini henüz yenilememiş olanlar dikkat! Son tarih belli oldu

Vatandaşlar, 2023'ün sonlarına yaklaşırken eski tip kimlik kartları ve sürücü belgelerini yenileme süreci hakkında detaylı bilgiler aramaya başladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalar vatandaşların bu süreci sorunsuz tamamlamaları için önemli yönergeler içeriyor.

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH Türkiye'deki vatandaşlar için büyük bir önem arz eden ehliyet yenileme sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2022'ye kadar tamamlanması gereken ehliyet yenileme işlemleri 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. Bu karar 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerini kapsıyor.