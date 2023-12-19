Ne levrek ne hamsi onu mutlaka şimdi denemelisiniz: Bu balık Aralık ayında yeniyor!

Bu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak adına büyük önem taşıyor. Uzmanlar, kış aylarında vücudu güçlendirmek için özellikle balık tüketimini öneriyor. Özellikle aralık ayının sonuyla birlikte bu balığı tüketmeniz öneriliyor. Lezzetiyle damağınızda iz bırakacak omega-3 deposu olan bu balığın bu aylarda yenmesi öneriliyor. Aklınıza hamsi, levrek, uskumru geldiyse hemen unutun. İşte aralık ayında tüketilmesi gereken en lezzetli balık...