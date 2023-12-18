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İstanbullunun görmeye alışık olduğu manzaralara yenisi eklendi! Sarıyer'de İETT otobüsü alevlere teslim oldu

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da ulaşımda yaşanan aksaklıklar devam ediyor. Seferi askayan metrolar, yolda kalan metrobüsler derken bir de bunlara ek olarak alevlere teslim olan İETT otobüsleri eklendi. Duruma son örnek Sarıyer'den geldi. Hareket halindeki İETT otobüsünde iddiaya göre klima sistemindeki arıza nedeniyle yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalelerinin ardından söndürüldü. İşte İstanbullunun görmeye alışık olduğu otobüsün son hali...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 19:39 Güncelleme 18 Aralık 2023, 20:05
İstanbullunun görmeye alışık olduğu manzaralara yenisi eklendi! Sarıyer’de İETT otobüsü alevlere teslim oldu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,'nun göreve geldiği 2019 yılından beri hizmet rezilliğine bir yenisini daha ekledi.

Sarıyer'de hareket halinde olan bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Yangın, saat 17.00 sıralarında Sarıyer Kireçburnu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarabyaüstü - Kabataş seferini yapan 34 HO 2568 plakalı İETT özel halk otobüsü hareket halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

Sarıyer'de hareket halindeki İETT otobüsünde yangın

Durumu fark eden şoför otobüsü durdurarak içeride bulunan yolcuları tahliye etti. Çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle müdahalede bulunduğu yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile söndürüldü.

Yangın esnasında yangın tüpleri ile müdahalede bulunan Kireçburnu Muhtarı Çağlar Coşkun, "Klima sistemindeki arıza sebebiyle araç 3 dakika içinde alev aldı. Şoför arkadaşımızın ve mahalledeki vatandaşların yardımıyla yangını söndürdük. İçeride bulunan az sayıda yolcu da tahliye edildi. Çok şükür can kaybı ya da yaralanma olmaması sevindirici" şeklinde konuştu.


Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın nedeniyle İETT otobüsünde maddi hasar meydana geldi.

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