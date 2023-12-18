İstanbullunun görmeye alışık olduğu manzaralara yenisi eklendi! Sarıyer’de İETT otobüsü alevlere teslim oldu

Yangın esnasında yangın tüpleri ile müdahalede bulunan Kireçburnu Muhtarı Çağlar Coşkun, "Klima sistemindeki arıza sebebiyle araç 3 dakika içinde alev aldı. Şoför arkadaşımızın ve mahalledeki vatandaşların yardımıyla yangını söndürdük. İçeride bulunan az sayıda yolcu da tahliye edildi. Çok şükür can kaybı ya da yaralanma olmaması sevindirici" şeklinde konuştu.