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105 yaşındaki Japon hekimden uzun yaşam sırrı: Kahvaltıda ondan asla vazgeçmiyor! Süt, portakal ve kahve karışımı ile...

Japonya'nın yaşam tarzı ve sağlık konularında uzmanı olan Dr. Shigeaki Hinohara, 105 yaşında olmasına rağmen görevinin başından ayrılmadan çalışarak, uzun ömürlü bir hayatın sırlarını paylaşıyor. Hinohara, ölmeden önceki son aylarında bile aktif kalarak, insanların uzun ömürlü olabilmesi için kendi yaşamında uyguladığı önerileri açıklıyor.

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 07:45 Güncelleme 19 Aralık 2023, 07:45
105 yaşındaki Japon hekimden uzun yaşam sırrı: Kahvaltıda ondan asla vazgeçmiyor! Süt, portakal ve kahve karışımı ile...

Japonya'nın yaşam tarzı ve sağlık konularındaki uzmanı, St. Luke Uluslararası Üniversitesi'nin onur başkanı ve emekli öğretim üyesi Dr. Shigeaki Hinohara, 18 Temmuz'da tam 105 yaşında hayatını kaybetti. Hinohara, uzun yaşam sırlarını paylaştığı ve hala günde 18 saat çalışarak birçok hastayı tedavi ettiği bilgisiyle tanınıyordu.

Dr. Shigeaki Hinohara, hayat felsefesini "hayatın bir katkıdan ibaret olduğu" şeklinde özetlerken, emekli olmamayı ve sürekli olarak aktif kalmayı vurgulamıştı. Japon doktor, 2001 yılında yayınladığı "Ikikata Jozu (Nasıl İyi Yaşanır)" adlı antoloji kitabıyla 1.2 milyondan fazla satış elde etti.

Hinohara'nın uzun yaşam sırları arasında, yemek ve uyku ile ilgili endişelere kapılmamak ve eğlenmeye önem vermek bulunuyor. Çocukluktan hatırladığı gibi, bu alışkanlıkları sürdürmenin önemini vurgulayan doktor, bedeni kurallarla yormamak gerektiğini savunuyordu.

Ayrıca, aşırı kilolu olmamanın uzun yaşam için önemli olduğunu belirten Hinohara, kahvaltısında kahve, süt, portakal suyu ve bir kaşık zeytinyağı içtiğini, öğle yemeğinin hafif ve dengeli olduğunu ifade etti. Doktor, beslenme alışkanlıklarının arterleri temizlediğini ve cildi sağlıklı tuttuğunu belirtti.

Hinohara'nın önerileri arasında doktor tavsiyelerine körü körüne uymamak da bulunuyor. Bir tedavi veya prosedür önerildiğinde, doktorun aynı durumda kendi ailesine uygulayıp uygulamayacağını sorgulamanın önemini vurgulayan doktor, müzik ve hayvan terapisinin etkili tedavi yöntemleri olduğunu savunuyordu.

Ağrıyı yenmek için neşelenmenin önemine değinen Hinohara, hastanelerde sadece temel ihtiyaçların değil, hastaların eğlenme ve keyif alma ihtiyaçlarının da karşılanması gerektiğini belirtti. Kendi yaşamında da ağrıyı unutmanın en iyi yolunun eğlenmek olduğunu söyledi.

Son olarak, fiziksel aktivitenin uzun yaşamın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Hinohara, her zaman merdivenleri kullanmayı, kendi eşyalarını taşımak için kaslarını hareket ettirmeyi önerdi. Bu yaşam tarzı önerileri, Japonların uzun yaşam sırlarına ışık tutan önemli ipuçları sunuyor.

Japonya'nın Okinawa kentindeki 100'den fazla yaşlı insanla yapılan bir araştırmaya dayanarak, Japonların uzun yaşam sırlarını keşfeden "Ikigai: Uzun ve Mutlu Bir Yaşamın Japon Sırrı" kitabı da, sağlıklı beslenme, olumlu tutum ve fiziksel aktivitenin uzun ömür için önemli faktörler olduğunu ortaya koyuyor.

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