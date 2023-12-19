105 yaşındaki Japon hekimden uzun yaşam sırrı: Kahvaltıda ondan asla vazgeçmiyor! Süt, portakal ve kahve karışımı ile...

Japonya 'nın yaşam tarzı ve sağlık konularındaki uzmanı, St. Luke Uluslararası Üniversitesi'nin onur başkanı ve emekli öğretim üyesi Dr. Shigeaki Hinohara, 18 Temmuz'da tam 105 yaşında hayatını kaybetti. Hinohara, uzun yaşam sırlarını paylaştığı ve hala günde 18 saat çalışarak birçok hastayı tedavi ettiği bilgisiyle tanınıyordu.

Dr. Shigeaki Hinohara, hayat felsefesini "hayatın bir katkıdan ibaret olduğu" şeklinde özetlerken, emekli olmamayı ve sürekli olarak aktif kalmayı vurgulamıştı. Japon doktor, 2001 yılında yayınladığı "Ikikata Jozu (Nasıl İyi Yaşanır)" adlı antoloji kitabıyla 1.2 milyondan fazla satış elde etti.

Hinohara'nın uzun yaşam sırları arasında, yemek ve uyku ile ilgili endişelere kapılmamak ve eğlenmeye önem vermek bulunuyor. Çocukluktan hatırladığı gibi, bu alışkanlıkları sürdürmenin önemini vurgulayan doktor, bedeni kurallarla yormamak gerektiğini savunuyordu.