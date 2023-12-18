Türkiye'nin 18. vergi rekortmeni olan mermer şirketi Özçınar Elektrik ve Madencilik'in patronu S.Ç ve M.Ç"Dolandırıcılık ve sahtecilikle" suçlandı. İddiaya göre Ç. kardeşler, ortakları iş insanı E.Ö'nun 'ın imzasını taklit ederek yetkisiz sözleşme ile 'ortaklar kurulu kararı' alıp noterde onaylattı. Ardından 1.5 milyon dolarlık sahte senet düzenlenerek dolandırıcılık yapmaya kalkıştı.
ADLİ TIP İNCELEYECEK
Şikayet üzerine başlatılan soruşturmanın ardından hem Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nde hem de İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde şüpheliler hakkında dava açıldı. Türkiye'nin vergi veren isimleri listesine 18. sıradan girip vergi rekortmeni olan Ç. kardeşler, suçsuz olduklarını tekrarladı. Ö'nün şikayeti üzerine imzalanan sahte senet ve sözleşmelerin, Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek incelenmesi kararı alındı. Duruşmanın ise yarın yapılacağı açıklandı.