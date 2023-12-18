Türkiye'nin 18. vergi rekortmeni olan mermer şirketi Özçınar Elektrik ve Madencilik'in patronu S.Ç ve M.Ç"Dolandırıcılık ve sahtecilikle" suçlandı. İddiaya göre Ç. kardeşler, ortakları iş insanı E.Ö'nun 'ın imzasını taklit ederek yetkisiz sözleşme ile 'ortaklar kurulu kararı' alıp noterde onaylattı. Ardından 1.5 milyon dolarlık sahte senet düzenlenerek dolandırıcılık yapmaya kalkıştı.