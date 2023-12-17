Antibiyotikten daha güçlü mucize meyve! Enfeksiyonu şipşak atıyor! 2 su bardağı...

Kaynadıktan sonra, turna yemişi suyunu süzerek ayrıştırın. İsteğe bağlı olarak, içerken tatlandırmak için şeker veya bal ekleyebilirsiniz.

İsteğe bağlı: Şeker veya bal (tatlandırmak için)

Günde birkaç bardak turna yemişi suyu içmek önerilir. İçerisine ekleyeceğiniz şeker veya bal, lezzetini artırabilir. Özellikle idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkilerinden faydalanmak için düzenli tüketim önerilir.

Bu basit tarifle, evinizde sağlıklı ve doğal bir içecek olan turna yemişi suyunu hazırlayabilir, bağışıklık sistemini güçlendirmeye bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Bu gelişmeler, sağlıklı yaşam pratiğine yönelik alternatif çözümleri gündeme getirerek dikkat çekiyor.

Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.