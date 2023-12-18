Karnınızdaki şişkinlik 15 dakikada gidecek! Ünlü doktorun 3 mucizevi greyfurt suyu tarifi! Maden suyundan bile daha etkili

Greyfurt, vitamin ve mineral bakımından zengin bir meyve olup, sağlık yararları ile dikkat çekiyor. Harvard eğitimli Dr. Li'ye göre, greyfurt suyu şişkinliği azaltabilir, kan şekerini dengeler ve yağ yakımını hızlandırır. Greyfurt suyu, hafif ve ferahlatıcı yapısıyla kilo verme ve sağlık geliştirmede yardımcı oluyor.

Şişkinlik ve Greyfurt Suyu

Şişkinliğin belirtileri arasında karın sıkışması ve rahatsızlık bulunuyor. New York merkezli diyetisyen Keri Gans'a göre şişkinliğin birçok sebebi olabilir, ancak greyfurt suyu bu duruma yardımcı olabilir. Greyfurtun yüksek kaliteli lif içeriği ve su oranı, bağırsak sağlığını destekleyerek şişkinliği azaltabilir.