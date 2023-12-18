İstanbul Avcılar’da türkü bara silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Avcılar'da bir türkü bara silahlı saldırı düzenlendi. Olay, gece saat 03.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi sahilindeki türkü barda meydana geldi. Buğdat K. ile 3 kişi iddiya göre türkü barda defalarca ateş etti. Açılan ateşte türkü barın sahibi Hüseyin Taş, Celal Tekgöz, Ayhan Küçükdal ve Burhan Küçükdal yaralandı.

MEKAN SAHİBİ KURTARILAMADI

Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Taş (53) tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Celal Tekgöz'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. İddiaya göre saldırı, türkü barın sahibiyle yan tarafta bulunan işyeri sahipleri arasında, aynı gece yaşanan tartışmadan sonra meydana geldi.