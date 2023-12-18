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İstanbul Avcılar'da türkü bara silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri... Avcılar’da bir türkü bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yeri sahibi ölürken 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin 2 kişi gözaltına alınırken 1 kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 11:51 Güncelleme 18 Aralık 2023, 11:52
İstanbul Avcılar’da türkü bara silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Avcılar'da bir türkü bara silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi sahilindeki türkü barda meydana geldi. Buğdat K. ile 3 kişi iddiya göre türkü barda defalarca ateş etti. Açılan ateşte türkü barın sahibi Hüseyin Taş, Celal Tekgöz, Ayhan Küçükdal ve Burhan Küçükdal yaralandı.

MEKAN SAHİBİ KURTARILAMADI
Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Taş (53) tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Celal Tekgöz'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İddiaya göre saldırı, türkü barın sahibiyle yan tarafta bulunan işyeri sahipleri arasında, aynı gece yaşanan tartışmadan sonra meydana geldi.


Fotoğraf: Hüseyin Taş

Kaçan saldırganlardan Buğdat K. ile Mehmet K., Fevzi Çakmak Caddesi'nde bekçiler tarafından durdurulmak istendi. Ateş açan Buğdat K. bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, saldırgan Mehmet K. ise kayıplara karıştı. Saldırının ardından türkü barın yanındaki işyerinde gizlendiği iddia edilen Mahir K. ve Sema K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına altına alındı.Kaçan 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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