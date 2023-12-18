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4.1 İstanbul, Yalova depremi öncü deprem mi? Öncü deprem nasıl anlaşılır? Uzmanlar açıkladı! "Aktif bir fayın üzerinde..."

Son günlerde İstanbul'da meydana gelen depremler, hem vatandaşların hem de uzmanların dikkatini çekti. Bu sarsıntılar, şehirde yaşayan insanların endişelerini artırırken, uzmanlar arasında "öncü deprem olabilir mi?" sorusunu gündeme getirdi. Özellikle deprem sıklığının artması, bu endişeleri daha da güçlendirdi. Öncü deprem, büyük bir depremin habercisi olarak kabul edilen, ana depremden önce meydana gelen daha küçük sarsıntılardır. Bu tür depremler, genellikle ana depremden saatler, günler hatta haftalar önce gerçekleşebilir ve bilim insanları tarafından dikkatle izlenir.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 08:39 Güncelleme 18 Aralık 2023, 08:39
4.1 İstanbul, Yalova depremi öncü deprem mi? Öncü deprem nasıl anlaşılır? Uzmanlar açıkladı! Aktif bir fayın üzerinde...

Marmara Denizi'nde, Yalova ve Çınarcık merkez üssü olarak belirlenen 4.1 büyüklüğündeki deprem, bölge sakinlerini korku içinde bıraktı. Saat 23.53'te meydana gelen depremin şiddeti, İstanbul ve çevresinde de hissedilirken, uzmanlar, bu durumun büyük İstanbul depremini tetikleyip tetiklemediği konusunda endişelerini dile getirdi.

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Deprem Uzmanı Profesör Doktor Aydın Büyük Saraç, A Haber'de gece yarısı Marmara Denizi'nde yaşanan ve Yalova, İstanbul başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedilen depreme yönelik açıklamalarda bulundu.

Büyük İstanbul depremini tetikler mi?

Deprem Uzmanı Aydın Büyük Saraç'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

Geçmiş olsun dileklerimle konuşmaya başlamak istiyorum. Bahsettiğiniz gibi bir süre önce Mudanya civarında medyana gelen 5 büyüklüğünde bir depremin hemen ardından meydana gelen bu deprem bölgede hareketliliğin olduğunun göstergesi.

Ancak deprem büyüklüğü itibarıyla önemli bir hasar veya etki oluşturabilecek durum gözükmüyor. Devamında gelen artçı sarsıntılar olabilir.

Doğu'ya doğru hareketli olmuş olması, daha büyük bir depremin beklentisi veya bir başka büyük gerilimin ortaya çıkacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu bölgedeki küçük fayların hareketlendiğinin bir göstergesi. Şu an için panik yapılabilecek bir durum görünmüyor.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Meydana gelen depremlerin hiçbirisini sürpriz olarak karşılamıyoruz. Aktif bir fayın üzerinde bir dinamit hareketinin gerçekleşmesi büyük İstanbul depreminin bir habercisi olarak değerlendirilemez.

Bu şekilde gerilim boşalmaları ya da, küçük deprem etkinliğinin devamı buradaki hareketliliğin normal seyiri olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Büyük bir depremin tetikleyicisi olarak değerlendirilemez.

Şu an için bu bir gösterge değil büyük bir paniğe gerek yok. Zaten bu bölgede potansiyel bir depremi beklediğimizi tüm uzmanlar açıklıyor. Doğal olarak bu beklenti devam ediyor. Ancak bu deprem daha büyük bir depremin habercisi değil.

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