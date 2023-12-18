4.1 İstanbul, Yalova depremi öncü deprem mi? Öncü deprem nasıl anlaşılır? Uzmanlar açıkladı! "Aktif bir fayın üzerinde..."

Ancak deprem büyüklüğü itibarıyla önemli bir hasar veya etki oluşturabilecek durum gözükmüyor. Devamında gelen artçı sarsıntılar olabilir. Doğu'ya doğru hareketli olmuş olması, daha büyük bir depremin beklentisi veya bir başka büyük gerilimin ortaya çıkacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu bölgedeki küçük fayların hareketlendiğinin bir göstergesi. Şu an için panik yapılabilecek bir durum görünmüyor.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ? Meydana gelen depremlerin hiçbirisini sürpriz olarak karşılamıyoruz. Aktif bir fayın üzerinde bir dinamit hareketinin gerçekleşmesi büyük İstanbul depreminin bir habercisi olarak değerlendirilemez. Bu şekilde gerilim boşalmaları ya da, küçük deprem etkinliğinin devamı buradaki hareketliliğin normal seyiri olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Büyük bir depremin tetikleyicisi olarak değerlendirilemez.

Şu an için bu bir gösterge değil büyük bir paniğe gerek yok. Zaten bu bölgede potansiyel bir depremi beklediğimizi tüm uzmanlar açıklıyor. Doğal olarak bu beklenti devam ediyor. Ancak bu deprem daha büyük bir depremin habercisi değil.