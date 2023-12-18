İstanbul, Yalova, Kocaeli, İzmit’te dün gece deprem mi oldu? İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU? AFAD Kandilli son dakika...





ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi. İstanbul'da deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama! Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Marmara Denizi, Yalova, Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."



İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN AÇIKLAMA İstanbul Valiliği Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde şuana kadar herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığını bildirdi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 23.53'te Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilimizde şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Afad ve ilgili birimlerimizin saha çalışması devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadeleri yer aldı.





Bir açıklamada Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, sosayl medya hesabından, "Marmara Denizi Çınarcık açıklarında meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız sahada gerekli çalışmaları sürdürmektedir.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı. Bakan Koca'dan açıklama, "Yalova Çınarcık'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve Yalova Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile görüşerek depremin hissedildiği, ancak olumsuz çağrı gelmediği bilgisi aldık. Ekiplerimiz sahada görev başındadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."