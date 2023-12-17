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Beklenen kar yağışı başladı | Cadde ve sokaklar beyaza büründü yollar ulaşıma kapandı! A Haber muhabirleri sahada: İşte yurttan görüntüler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok kent için yoğun kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Yurdun birçok yerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışıyla beraber cadde ve sokaklar beyaza bürünürken bazı yollar ulaşıma kapandı. Vatandaşlar karın keyfini çıkarırken A Haber muhabirleri bölgeden o anları canlı olarak aktardı. İşte yurttan kar manzaraları...

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 16:05 Güncelleme 17 Aralık 2023, 16:05
Beklenen kar yağışı başladı | Cadde ve sokaklar beyaza büründü yollar ulaşıma kapandı! A Haber muhabirleri sahada: İşte yurttan görüntüler

Yurt genelinde etkili olan soğuk havalar, kar yağışını beraberinde getirdi. Yoğun kar yağışının etkisiyle bazı yollar ulaşıma kapanırken vatandaşlar o anların tadını çıkardı. A Haber muhabirleri o noktalardan son durumu aktardı. İşte yurttan kar manzaraları...

KARS
Son bir haftada mevsim normallerinin üzerinde devam eden güneşli hava bugün itibariyle yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezi beyaz örtüyle kaplanırken çevre yollarda kar sürücüleri zor durumda bıraktı.

Vatandaşlar kar yağışı ile birlikte kış mevsiminin kendisini hissettirmeye başladığını söyledi.

BAYBURT
Bayburt kent merkezinde kar yağışı etkisi gösterdi. Pazar gününe kar yağışıyla uyanan Bayburtlular beyaz örtüyle karşılaştı. A Haber muhabiri ise bölgeden canlı olarak durumu aktardı.

Yağan kar ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar kardan üzeri örtülen araçlarını temizledi.
Öte yandan yağmaya devam eden kar yağışının ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 8-10 santimetreyi bulurken, karla mücadele çalışması yürüten ekipler, ulaşıma kapalı köy yolu olmaması için büyük çaba sarf ediyorlar.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Bayburt ve ilçelerinde bugün aralıklı kar yağışı devam edecek, soğuk havalar etkisini sürdürecek.

GÜMÜŞHANE
Dün hava sıcaklığının 14 dereceye kadar yükseldiği ve güneşin adeta bahar havası şeklinde kendini gösterdiği Gümüşhane'de sabaha karşı gerçekleşen ani soğumayla birlikte hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Havanın soğumasının ardından beklendiği üzere kar yağışı gerçekleşirken kent merkezi de sezonun ilk yağışıyla birlikte beyaz örtüyle büründü. Yağış nedeniyle çatılar, araçlar ve ağaçların üzerleri karla kaplanırken çocuklar da sezonun ilk yağışını es geçmeyerek bol bol kartopu oynadı.

Kar yağışının yüksek kesimlerde de yer yer 5 santimetreyi aştığı Gümüşhane'de özellikle dağ geçitlerinde trafik akışı zaman zaman güçlükle sağlanıyor.

Ekipler aralıksız olarak çalışmalarına devam ederken bazen sürücülerin tedbirsizliklerinden kaynaklı sorunların yaşandığı Gümüşhane'de Bayburt-Gümüşhane arasındaki Vauk dağında kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı tırlar yolda kalırken, araçların yanlarında zincir olmadığı öğrenildi.

KASTAMONU
Kastamonu-Çankırı sınırında, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı, kar sonrası beyaza büründü. Karla kaplanan ormanların oluşturduğu güzellik dron ile görüntülendi.

Vatandaşlardan Abdurrahman Karakaya, Kayserili olduğunu 20 yıldır Kastamonu'da çalıştığını söyledi. Karla kaplı ormanları görünce mola verdiğini anlatan Karakaya, "Ben herkesin bu kış güzelliğini görmesini isterim. Buraların ne kadar güzel olduğunu yaşamalarını isterim. Anlatmakla anlatılamıyor, görüp yaşamak lazım. Şu havayı teneffüs etmek lazım." dedi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor. Gece başlayan kar, ilçenin Ortasökü, Koşmapınar, Anbarcılar, Şeyhoğlu ve Tezcan gibi köylerini beyaz örtü ile kapladı. Bozkurt-Kastamonu kara yolunda ekiplerin kar temizleme çalışması ise aralıksız sürüyor.

ORDU
Şehrin sahil kesiminde dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, yüksek rakımlı bölgeler ile yaylalarda kar yağışına dönüştü. Dün gece aralıklarla devam eden kar yapışı sonrası çevre beyaz örtü ile kaplanırken, görsel şölen oluştu, hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede düştü.



Akkuş, Aybastı, Gürgentepe, Kumru, Korgan, Mesudiye, Çamaş, Kabadüz, Gölköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı vatandaşlar cep telefonu kameraları ile bu manzarayı fotoğrafladı.



Vatandaşlar, beklenen kar yağışının sonunda geldiğini belirterek, "Kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı, sabaha kadar aralıklarla devam etti. Kartpostallık güzel bir manzaraya uyandık bugün. Kış mevsimi tüm güzellikleriyle geldi. Dağların, fındık bahçelerinin seyrine beyaz örtüyle kaplandıktan sonra doyum olmuyor" ifadelerine yer verdiler.

TEKİRDAĞ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Trakya Bölgesi için yapılan sağanak ve kar yağışı uyarılarından sonra kar ve sağanak etkisini gösterdi.
Sağanaktan sonra gece Tekirdağ'ın yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.



Etkili olan kar yağışı ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, yağışın ardından sis ve şiddetli rüzgar etkili oluyor.



Hava sıcaklığının 6 derece olduğu kentte soğuk havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

SİVAS
Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Sivas'ta, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ile cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar ile güzel görüntüler oluşurken, yağışın gelecek haftada devam etmesi bekleniyor.

SAMSUN
Kavak ilçesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sıcaklık hissedilir derecede düşerken, ilçe kar yağışı ile beyaza büründü. Asarcık ilçesinde de kar yağışı etkili oldu, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Ladik ilçesinde de dün akşam başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yoğun kar yağışı sonrası 2 bin 62 metre rakımlı Akdağ'ın zirvesi, karla kaplandı. Akdağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

1675 metrelik kayak pisti ile 1300 metrelik telesiyeji bulunan kayak merkezinde kar, işletmeciler tarafından sevinçle karşılandı. İlçe merkezinde ise kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı.

ERZURUM
Dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında gösterilen Palandöken'de hafta sonunda renkli görüntüler yaşandı. Palandöken'de kayak keyfi yaşayan kayak severler pistlerin mükemmel olduğunu dile getirdiler.

Büyük bir yoğunluğun yaşandığı Palandöken'de yediden yetmişe kayak coşkusu vardı. Çocuklar kızak keyfi yaşarken büyükler kar yağışı altında kayak yaparak tatilin keyfini çıkardı.

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