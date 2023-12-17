Beklenen kar yağışı başladı | Cadde ve sokaklar beyaza büründü yollar ulaşıma kapandı! A Haber muhabirleri sahada: İşte yurttan görüntüler

BAYBURT Bayburt kent merkezinde kar yağışı etkisi gösterdi. Pazar gününe kar yağışıyla uyanan Bayburtlular beyaz örtüyle karşılaştı. A Haber muhabiri ise bölgeden canlı olarak durumu aktardı.

Yağan kar ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar kardan üzeri örtülen araçlarını temizledi. Öte yandan yağmaya devam eden kar yağışının ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 8-10 santimetreyi bulurken, karla mücadele çalışması yürüten ekipler, ulaşıma kapalı köy yolu olmaması için büyük çaba sarf ediyorlar.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Bayburt ve ilçelerinde bugün aralıklı kar yağışı devam edecek, soğuk havalar etkisini sürdürecek.

GÜMÜŞHANE Dün hava sıcaklığının 14 dereceye kadar yükseldiği ve güneşin adeta bahar havası şeklinde kendini gösterdiği Gümüşhane 'de sabaha karşı gerçekleşen ani soğumayla birlikte hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Havanın soğumasının ardından beklendiği üzere kar yağışı gerçekleşirken kent merkezi de sezonun ilk yağışıyla birlikte beyaz örtüyle büründü. Yağış nedeniyle çatılar, araçlar ve ağaçların üzerleri karla kaplanırken çocuklar da sezonun ilk yağışını es geçmeyerek bol bol kartopu oynadı.



Kar yağışının yüksek kesimlerde de yer yer 5 santimetreyi aştığı Gümüşhane'de özellikle dağ geçitlerinde trafik akışı zaman zaman güçlükle sağlanıyor.

Ekipler aralıksız olarak çalışmalarına devam ederken bazen sürücülerin tedbirsizliklerinden kaynaklı sorunların yaşandığı Gümüşhane'de Bayburt-Gümüşhane arasındaki Vauk dağında kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı tırlar yolda kalırken, araçların yanlarında zincir olmadığı öğrenildi.